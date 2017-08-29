فتح الدكتور الأردني حسن محمد عبد الله أبو شويمة، إمام مسجد “الزّميلي” بالعاصمة الأردنية عمّان، النار على ابن بلاده الداعية المثير للجدل والمُجنّس إماراتياً “وسيم يوسف”.

ووصف “أبو شويمة”وسيم يوسف بأنّه “بوق السلطات المعادية لقيم الأمة الإسلامية”، كاشفا في الوقت نفسه أن الأردنيين لا يعرفونه بتاتا ولا يتشرفون به كـ”داعية” أردني.

وتعليقاً على الزيارة التي قامَ بها وسيم يوسف للجزائر منذ أشهر، والتي كان قد نصب نفسه ناطقا باسم الجزائريين، وقال إنهم يكرهون قطر، حيث لقي حملة انتقادات شرسة ضده، قال الشيخ أبو شويمة، في حواره مع صحيفة “الشروق” الجزائريّة: “هذا الذي يزعم أنه داعية، أنا أقول بكل صدق وحق، لا يعرفه أحد في الأردن، وإن عرفه بعضهم فإنهم معدودون على الأصابع، وأظن أنه أردني مجنس إماراتيا، هو وأمثاله أبواق للسلطات المعادية لقيم هذه الأمة”.

وعرّج إمام مسجد “الزّميلي” على موقف بعض الدعاة العرب من الأزمة الخليجية، معتبرا أنه “شيء مؤسف ومخز للغاية”، قائلاً: “ليس في قضية الحصار على قطر فقط، نحن سمعنا عن مشايخ يحرضون على قتل الفلسطينيين في غزة وبعضهم أيّد العدوان الصهيوني على فلسطين، بعض مواقف الدعاة شيء مخز للغاية، هناك من يستعمل حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة قرار حكومته على حساب مصلحة الأمة وثوابت الإسلام، يجب على الإمام أن يكون عمله خالصا لله وليس لحساب أي إنسان”.