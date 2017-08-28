اشتهر الملاكم الأميركي فلويد مايويذر بلقب “موني” أو “المال”، ولهذا لم يكن من الغريب أن يتفاخر بالشيك الذي تلقاه عقب فوزه على المقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغور في لاس فيغاس في مباراتهما صباح الأحد، 27 أغسطس/آب.

وحصل مايويذر على شيك بـ 100 مليون دولار من هذه المباراة التاريخية التي عرفت إعلامياً بـ”نزال المليار دولار”، ويزيد ذلك الرقم وفقاً لعائدات المشاهدة.

وقد تفاخر الملاكم الأربعيني ببعضٍ من هذا المال على الأقل بلا حرج في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر موقع إنستغرام.

أظهر أيضاً فيديو كواليس المباراة مايويذر وهو يخرج من الحلبة حاملاً “حزام المال”، الذي قدمه المجلس العالمي للملاكمة له بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة العاشرة على ماكغريغور في حلبة تي-موبيل.

وأراد المجلس العالمي للملاكمة WBC، أن يؤكد على أن هذه المواجهة ليست عادية، فقام بصنع حزام خاص فقط لتلك المواجهة مكون من 3360 قطعة ألماس، و600 قطعة ياقوت و300 قطعة من الزمرد، و1,5 كيلوغرام من الذهب ومصنوع من جلد التمساح.

ويظهر مايويذر في الفيديو وهو يبتسم ويضحك للكاميرا، قبل أن يرفع الشيك، والذي سيزيد حجم ثروته الهائلة.

وبالرغم من أنَّ مايويذر قد ضمن بالفعل الحصول على 100 مليون دولار، من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى مئتي مليون دولار من خلال عائدات التذاكر، وإيرادات المشاهدة المدفوعة على قنوات التلفاز، وغيرها من العائدات.

وأشار مايويذر حتى إلى أنَّ المبلغ قد يكون أكبر من ذلك، إذ قال بعد المباراة: “إن وجدتُ فرصة لأربح 300 أو 350 مليون دولار في 36 دقيقة، لم لا؟”.

ويعني هذا النصر أنَّ مايويذر سيعتزل بعد أن حقق 50 فوزاً نظيفاً بلا هزيمة.