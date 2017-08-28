شنت الإعلامية القطرية إلهام بدر هجوما عنيفا على حكام السعودية، ناعتة إياهم بـ”السارقين لجزيرة العرب”، وذلك ردا على تدوينات المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني التي اتهم فيها أمير قطر السابق بأنه انتسب لقبيلة غير قبيلته، في إشارة لقبيلة “آل الشيخ”.

وقالت “بدر” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على “القحطاني”:”نزعوا نسب القبائل ونسبوهم دون آبائهم لآل سعود فأصبح واحدهم سعودي وجموعهم “سعوديين” ولا خلاص لهم من نار الدنيا والآخرة إلاّ #حراك_سلمي_السعودية”.

نزعوا نسب القبائل ونسبوهم دون آبائهم لآل سعود فأصبح واحدهم سعودي

وجموعهم"سعوديين"ولاخلاص لهم من نار الدنيا والآخرة إلاّ#حراك_سلمي_السعودية https://t.co/3se4tWbyre — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) August 27, 2017

واضافت في تغريدة أخرى “سطوا على جزيرة العرب ـ حررها الله ـ وسموها سعودية وتحول سلوكهم كمن يتعامل مع”غنمه” في”زريبته” نسأل الله لأهلها الخلاص #حراك_سلمي_السعودية”.

سطوا على جزيرة العرب ـ حررها الله ـ وسموها سعودية

وتحول سلوكهم كمن يتعامل مع"غنمه" في"زريبته"

نسأل الله لأهلها الخلاص#حراك_سلمي_السعودية — إلهام بدر#قطرـالعُلا (@ELHAMBADER1) August 27, 2017

وكان “القحطاني” قد تطاول على أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متهما إياه بتزوير التاريخ والنسب.

وقال في تدوينات له عبر “تويتر”: “قال الرسول الكريم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار”.

قال الرسول الكريم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله،ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 27, 2017

وأضاف: “الشعور بالنقص لديك يا #قذافي_الخليج وعاق والده وتزويرك للتاريخ والنسب لا ينطلي على أحد إلا في الواقع الإفتراضي الذي تعيشه”.