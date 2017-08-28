أطلق وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، وعدا للشعب التركي بأن يحتل الاقتصاد التركي المرتبة العاشرة عالميا والثالثة أوروبيا بحلول عام 2023.

وذكر “زيبكجي” في كلمة أمام حشد من حزب العدالة والتنمية، أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أظهر أن الاقتصاد التركي احتل المرتبة الثالثة عشر عالميا، والخامسة أوروبيا.

وأضاف الوزير التركي، أن بعض الدول تشعر بعدم الراحة من نمو وتطور تركيا، ودورها المحوري في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الوقت لم يسعف وكالات التصنيف الائتماني لتجديد التخمينات حول نمو وتطور الاقتصاد التركي، مبينا أن بعض الوكالات خمنت نمو الاقتصاد في 2017 بنسبة 2 بالمئة، والبعض الأخر خمن بنسبة 2.8 بالمئة، والبعض الأخر خمن بنسبة 3 بالمئة، إلا أن الاقتصاد في الربع الأول حقق نموا بنسبة 5 بالمئة.

وتوقع “زيبكجي” تحقيق الاقتصاد التركي نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.1 بالمئة أو 5.5 بالمئة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 7.5 في الربع الثالث من العام.