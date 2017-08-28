في واقعةٍ غريبةٍ حدثت في مصر، سَمَحَ زوجٌ بأن تقيم زوجته علاقة مع شقيقها؛ بسبب أنه يعولهم ويفتح له البيت.

وبحسب ما أوردت وسائلُ إعلام مصريّة، فقد قال الزّوج لزوجته: “هو اللي بيصرف علينا فمن حقه يتمتع بأخته ويشبع رغباته”.

من جانبها، اعترفت الزوجة المتهمة بإقامة علاقةٍ جنسيّة مع شقيقها، حيث قالت: “أيوه أنا بقيم علاقة مع أخويا؛ لأنه هو راجل البيت وبيصرف علينا، وأسالوا زوجي “محمد”، فلازم أرضيه”.

وأضافت: “مش كفاية أنه مستحملنا إحنا من زمان بنعمل كده، وده مش بيؤذي حد، ومافيش حد يقدر يحاسبنا، إحنا بنعمل كده بالتراضى بين كل الأطراف، سيبونا في حالنا ربنا يعمر بيتكم، و”محمد” كان بيصورنا من غير ما يتكلم، وساعات كان بيلف ليه السجاير بعد ميخلص معايا”.

وأخلت النيابة العامة المصريّة سبيل المتهمين بعد رفض تحرير محضر يتهم أي منهما بجريمة “الزنا”.