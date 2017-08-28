“كتب- محمد زيدان”- كشف مصدر بمحافظة الإسكندرية عن تفاصيل إلقاء القبض على الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، بتهمة تقاضيها من 5 رجال أعمال عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه بالإضافة إلى بعض المصوغات الذهبية.

وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على الخولي أثناء تواجدها بجوار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية في إجتماع إدارة الأزمات والكوارث إستعدادًا لموسم الشتاء بحضور المجلس التنفيذي ورؤساء الأحياء.

وأضاف المصدر، أن بعض أعضاء الرقابة الإدارية قد دخل أثناء إنعقاد الإجتماع وطلب من الدكتور سعاد الخولى الخروج معهم إلى خارج الغرفة إلى غرفة في الطابق الأعلي من المبني لمواجهتها فيما نسب إليها، مما أصاب الحاضرين في الإجتماع بحالة من الدهشة.

وتابع المصدر، أنه تم الإنتقال بنائب المحافظ إلى قسم شرطة باب شرقي ثم العودة مجددًا إلى مكتبها بديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس لمواصلة التحقيق معها ومراجعة كافة المجلدات الخاصة بها ومواجهتها فيما نسب إليها ثم الإنتقال بها إلى خارج الديوان.

رحلة الصعود

وكانت سعاد الخولى قد اتهمت الإخوان من قبل أثناء موجة الأمطار التى أغرقت مدينة الإسكندرية ، بأنهم يقفون وراء سد البلاعات مما أدى لغرق المدينة ، وذلك حتى تبرر للمسئولين تقاعسهم عن أداء مهمتهم ، وهى عضو المجلس القومى للمرأة منذ مبارك وحتى الآن .

بدأت الرحلة بصدور قرار بتعيينها كنائب لمحافظ الإسكندرية هانى المسيرى فى فبراير 2015 بعد أن كانت تتولى منصب وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، ومنذ هذا التاريخ وبدأت صدامات بينها وبين المحافظ الجديد، دارت كواليسها داخل أروقة ديوان عام المحافظة، حيث بدأت بتولى مهام المحافظ نفسه، مؤكدة أكثر من مرة على أن صلاحياتها مثل صلاحيات المحافظ وأنها على نفس الدرجة الوظيفية له، ووقعت الصدامات بإجراء جولات تفقدية لنفس الجولات التى كان يقوم بها المحافظ وفى نفس التوقيت والأماكن، مما يوحى بغياب التنسيق مع المحافظ.

وكلف هانى المسيرى النائبة فى ذلك الوقت بتولى الإشراف على الملفات الخدمية بالمحافظة من ملفات (القمامة، التعليم، الصحة، التموين..) لتنظيم العمل، وعرف عنها أنها كانت على علاقة مقربة من رجال الأعمال بالإسكندرية.

وعقب استقالة هانى المسيرى عن المنصب على خلفية حادثة غرق الإسكندرية، أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارا بتكليف سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية لتكون القائم بأعمال المحافظ، والتى حاولت خلالها الاستعداد لتولى منصب المحافظ، إلا أن قرار تعيين المهندس محمد عبد الظاهر منصب المحافظ أصيبت النائبة بحالة شديدة من الاكتئاب، وتوارت تماما عن الأنظار لخيبة أملها فى تولى المنصب والذى أعربت عن طموحها فيه كحق مشروع لهان قائلة: “نعم أطمح فى تولى منصب المحافظ فهو أمل مشروع وكل إنسان من حقه الطموح”.

شكل بعدها المهندس عبد الظاهر لجنة برئاستها لتولى ملف الحديقة الدولية الشائك والذى كان يعد من أهم الملفات الساخنة فى ذلك الوقت، حيث كانت اللجنة منوط بها مراجعة موقف 18 مستثمرا فى ملف الحديقة الدولية، ووضع قيمة تقديرية للأراضى المتعدى عليها من أراضى الدولة فى الحديقة الدولية، ورفع تلك التقارير إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار وتحصيل فرق القيمة الإيجارية التى بلغت ملايين الجنيهات بسبب الثمن البخس الذى استأجرت به الأراضى من قبل المستثمرين فى بداية التعاقد فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب.

وظائف بالجملة

ثم انتهت فترة تولى المهندس محمد عبد الظاهر لمنصب محافظ الإسكندرية بعد 8 أشهر فقط من تولية المنصب ليتولى الدكتور اللواء رضا فرحات منصب المحافظ، وعادت الصراعات داخل أروقة المحافظة حتى تم تهميشها تماما وتقليص دورها وسحب الإشراف على ملف الحديقة الدولية منها من اللواء رضا فرحات وهو الموقف الذى كانت دائمة الشكوى منه، وكانت معظم اللقاءات والاجتماعات تتم بدون حضورها.

وعقب صدور قرار بتعيين الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية خلفا للواء فرحات كانت حالة استياء كبيرة تبدو على النائبة بسبب تعاقب تعيين المحافظين عليها وهى التى ترى أنها أحق بالمنصب.

وكلفها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية الحالي بعدد من المهام، حيث تولت ملفات الخدمية كما تولت النائبة الإشراف على ملف حملات الإزالة التي شنتها الدولة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها خلال فترة سفر محافظ الإسكندرية خارج البلاد إلى دولة الصين، إضافة إلى إشرافها على ملف مواجهة الأمطار والسيول، ووجدت نائب المحافظ متنفسا لها في إدارة بعض الملفات بعد التضييق عليها فى عهد اللواء رضا فرحات.

وعرف عن الخولى قربها من إحدى القيادات النسائية بالمجلس القومي للمرأة فى فترة حكم الحزب الوطني، الأمر الذى خول لها تقلد مناصب عليا بالأجهزة التنفيذية، بالرغم من اتهامها فى بعض قضايا الفساد خلال توليها منصب وكيل وزارة الطب البيطري بالبحر الأحمر ثم القاهرة، وتولت عددا من الأعمال المجتمعية بحكم منصبها فى المجلس القومي للمرأة، إلا أن الجميع فوجئ بتعيينها نائبا لمحافظ الإسكندرية فى عام 2015 .

وهى حاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة القاهرة عام 1981 ودبلومة فى جودة وسلامة الغذاء من جامعة عين شمس عام 2012، وشغلت منصب وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة.

زوجها أحد اللواءات ولها ابنان ضابطى شرطة أيضا ، مما يعنى أنها من عائلة لا تحتاج للرشوة ولكن جميع العاملين مع السيسي فاسدين ويتعاملون مع الدولة كأنها ملك لهم ولأبنائهم، لذا ليس من المستغرب حظر النشر فى القضية حتى تخرج سعاد الخولى براءة بما لها من علاقات متشعبة مع النظام .