قالت بثينة شعبان مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لوفد أردني نقابي يزور دمشق انه “اذا خطت الحكومة الاردنية خطوات ايجابية نحونا فنحن جاهزون ولا نفكر نحو عمان بعقل انتقامي”.

ونقل نقابيون اردنيون يزورون دمشق حاليا عن شعبان قولها: نحن الان اكثر تمسكا بمشروع المقاومة والعروبة ومع نشر ثقافتها في بلاد الشام والعراق.

وقال رئيس الوفد الاردني الزائر الى سوريا سميح خريس لصحيفة عمون المحلية ان الوفد على موعد هام مع الرئيس اللبناني ميشيل عون وآخر مع الرئيس اميل لحود غدا.

وكان الأردن قد أعلن، الجمعة، أن علاقته مع النظام السوري، بقيادة “بشار الأسد”، مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا.

وقال “محمد المومني”، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، في برنامج بالتلفزيون الرسمي للدولة، إن “علاقتنا مع الأشقاء في سوريا مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابيا”.

وتابع “نذكر أنه حينما قررت الجامعة العربية إغلاق السفارات السورية، طلبنا الاستثناء في هذا الأمر”.

وعن طلبهم الاستثناء، قال “المومني”: :نظرا لخصوصية العلاقة بيننا وبين الشقيقة سوريا، إذ استمرت السفارة الأردنية في سوريا بالعمل، كما أن السفارة السورية في عمان ما تزال تعمل”.