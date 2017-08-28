قال اللواء السابق بالجيش المصري “مدحت الدولجي”، الذي تعرّض وأسرته لإعتداء من قِبَلِ “40 بودي غادر” يتبعون “إبراهيم سليمان” أحد رجال الأعمال المصريين، إنّ الأخير عرض عليه مبلغ 5 ملايين جنيه للتصالح، ولكنه رفض.

وقال “الدولجي”، إنّه أخبر الوسطاء بأنه في حالة الحصول على هذا المبلغ سوف يتبرع به لصندوق “تحيا مصر”، معقبا: “مش هينفع حتى لو دفعوا مليار دولار، ولن أتنازل أو أبيع شرفي بعد اعتدائهم على زوجة ابني وأهلي”.

وذكر أن رجل الأعمال استعان بمجموعة من البلطجية وحاولوا تجريد زوجة ابنه من ملابسها.

وفي ذات السياق، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس 9 أشخاص جدد 4 أيام على ذمة التحقيق في نفس القضيّة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهم، وقالت زوجة اللواء بالتحقيقات إن “40 بودي غارد” مسلحين ببنادق آلية اقتحموا فيلتها وأطلقوا النار بشكل عشوائي، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهم وبين سيدة كانت تقود سيارتها بسرعة جنونية أمام المنزل، مؤكدة أن كاميرات مراقبة في منزل مجاور رصدت الواقعة بالكامل، لكن زوج السيدة المعتدية حذرهم من استكمال الإجراءات القضائية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القت القبض على رجل الأعمال “إبراهيم سليمان محمد”، 52 سنة، صاحب واقعة الاعتداء على اللواء المصريّ بالتجمع الخامس وزوجته وزوجة ابنه بعد هروبه عقب الواقعة.