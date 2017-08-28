شن مدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، جابر بن ناصر المري، هجوما عنيفا على وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة بعد تطاوله على المقيمين في قطر ووصفه إياهم بـ”المرتزقة”، مؤكدا بأن قطر تستقبل أصحاب العقول والشرفاء وليس “سقط المتاع” على حد وصفه.

وقال “المري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”المقيمون في قطر، هم أهلنا قبل أن يكونوا شركاء في نهضة الوطن ياخالد، قطر تستقدم الشرفاء من أصحاب العقول، لا سقط المتاع لتنشيط السياحة”.

المقيمون في #قطر، هم أهلنا قبل أن يكونوا شركاء في نهضة الوطن ياخالد،

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قطر تستقدم الشرفاء من أصحاب العقول،

لا سقط المتاع لـ “تنشيط السياحة”. — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) August 28, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “عند القياس على ميزان الكرامة والسيادة، فـ “ليس على خالد حرج”.

عند القياس على ميزان الكرامة والسيادة،

فـ “ليس على خالد حرج”.

.#البحرين — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) August 28, 2017

وكان وزير الخارجية البحريني قد تطاول على المقيمين في دولة قطر ووصفهم بالمرتزقة في إطار تفنيده لتهم إساءة دول الحصار لقطر.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر “تويتر”: “يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من أساء ويسيء إليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم، وليس جيرانهم وإخوانهم في الدين والدم”.

يشار إلى مملكة البحرين تتبع خطوات السعودية السياسية وخطابها الإعلامي خلال الأزمة الخليجية، مؤكدة الوصف الذي اطلقه عليها رئيس تحرير صحيفة العرب، عبد الله العذبة “جزيرة الريتويت”.