شن مدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ، هجوما عنيفا على خالد بن احمد آل خليفة بعد تطاوله على ووصفه إياهم بـ”المرتزقة”، مؤكدا بأن تستقبل أصحاب العقول والشرفاء وليس “سقط المتاع” على حد وصفه.

 

وقال “المري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”المقيمون في قطر، هم أهلنا قبل أن يكونوا شركاء في نهضة الوطن ياخالد، قطر تستقدم الشرفاء من أصحاب العقول، لا سقط المتاع لتنشيط السياحة”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “عند القياس على ميزان الكرامة والسيادة، فـ “ليس على خالد حرج”.

وكان وزير الخارجية البحريني قد تطاول على المقيمين في دولة قطر ووصفهم بالمرتزقة في إطار تفنيده لتهم إساءة لقطر.

 

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر “تويتر”: “يعلم أبناء حق العلم بأن من أساء ويسيء إليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم، وليس جيرانهم وإخوانهم في الدين والدم”.

 

يشار إلى مملكة تتبع خطوات السياسية وخطابها الإعلامي خلال الأزمة الخليجية، مؤكدة الوصف الذي اطلقه عليها رئيس تحرير صحيفة العرب، عبد الله العذبة “جزيرة الريتويت”.