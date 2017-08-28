اعتدى مرافقو المغني السوري “علي الديك” على مواطنين حضروا حفله الغنائي الذي أحياهُ ضمن فعاليات “معرض دمشق الدولي”، بالعصيّ، إضافة إلى الصراخ والشتائم ودفع الحاضرين.

وقال أحد الحاضرين إن “الديك” الذي شعر بالغضب من هجوم المعجبين وتدافعهم لالتقاط الصور معه، شتمهم بالقول “هنتو بقر”! أي “أنتم بقر”.

وتحدث أحد الأشخاص الذين حضروا الحفل أن يد ابنه كسرت جراء ضرب المرافقة له، متسائلًا عن سبب هذه التصرفات التي وصفها بالهمجية.

وحضر الديك إلى الحفل بسيارة لبنانية ومرافقه لبنانية مدججة بالسلاح، مما عرضه لانتقادات شديدة ومسبات غير مسبوقة عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وانهال الناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالنقد والهجوم على “الديك” و”كتيبة المرافق”، التي منعت أيضا وسائل الإعلام الوطنية من التغطية، ومن بينها وكالة الأنباء السورية “سانا” التي قالت في بيان إنها مُنِعَت من تغطية الحفل.

في سياق آخر بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بفضح تصرفات القوات الروسية المتمركزة في المحافظات والقرى السورية.

فقد طالبت صفحات موالية للنظام بـ”كبح جماح” تصرفات القوات الروسية في قرية خلخلة في ريف السويداء، جنوب العاصمة دمشق، بعد انتشار حالات شرب الكحوليات و”السُكر” في شوارع القرية، وما ينتج عنها من مضايقة للأهالي.

وكشف شهود عيان أنه في معظم ساعات المساء، تدخل عربات روسية تقل جنودا روسا، حيث يقومون بشراء المشروبات الكحولية والسُكر في شوارع القرية، ما يدفع بالأهالي لإعادة العناصر إلى الحاجز بعد وصولهم إلى حالة من فقدان التركيز.