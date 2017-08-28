تعرّض مصارع ثيران لإصاباتٍ بالغة الخطورة، بعد أن هاجمه ثور داخل حلبة، حيث اخترقت قرونه بطنه، خلال بطولة “سان لويس بوتوسي” في المكسيك.

وظهر المصارع “سيرجيو فلوريس”، يجلس على الأرض قبل خروج ثور هائج وزنه 500 كجم، ولم يتوقع أن حياته ستكون في خطر بعد ثواني قليلة، حيث تمكن الثور من اختراق إبطه بقرونه.

ويمكن رؤية الثور الغاضب يحمل المصارع ويهزه بعنف مرارا وتكرارا قبل أن يطرحه أرضا، وأثناء الحادث، أصابت قرون الثور ذراعه الآخر، وظهر مجموعة من المساعدين يسارعون لمساعدة المصارع، وحمله بعيدا عن حلبة المصارعة.

واعتقد الأطباء بداية أن القرون قد اخترقت الحلق، لكنهم أكدوا في وقت لاحق أن المصارع عاني من 3 جروح خطيرة، ورفضوا التكهن بمصيره.