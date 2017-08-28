شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما شديدا على وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، واصفة إياه بالكذب هو ودول الحصار.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” تعليقا على تطاوله على المقيمين في قطر ووصفهم بالمرتزقة ووصفهم بالكاذبين:” وأنا أعلم والكلّ يعلم وطفلٌ في المدرسة يعلم أنّ خبرَ الأفعال الناقصة (يعني كان وأخواتها) منصوبٌ فنقول: لستم صادقين! لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ يا أيّها الوزير من لغة دينكم!”.

وكان خالد بن أحمد قد وصف المقيمين في قطر بالمرتزقة، وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:””يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، وليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

وأضاف “آل خليفة” في تغريدة أخرى قائلا: “انا اعلم .. و الكل يعلم و القاصي و الداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم”.