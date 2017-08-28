عقّبت الإعلاميّة الجزائريّة بقناة ، على تصريحات ّ التي تطاولَ فيها على المقيمين في دولةِ واصفاً إياهم بـ”المرتزقة”.

 

وقالت “عولمي” في تغريدةٍ لها على حسابها الرسميّ في “تويتر”: “اذا كان المقصود بـ ‘المرتزقة‘ خيرة أبناء هذه الأمة من أطباء ومهندسين وإعلاميين وطيارين فهنيئاً لقطر بـ ‘مرتزقتها‘!! #المقيمون_ليسوا_مرتزقة”.

 

وأضافت في تغريدةٍ أُخرى: “من يصف المقيمين في #قطر بالمرتزقة،هو في الحقيقة يرى كل المقيمين في دول #الخليج مرتزقة.فالعنصرية تجعل صاحبها أعمى لا يفرق بين الغث و(السمين)!”.

 

وكان “آل خليفة” قد غرّد عبر “تويتر” قائلاً:”يعلم أبناء حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

 

 