عقّبت الإعلاميّة الجزائريّة بقناة الجزيرة وسيلة عولمي، على تصريحات وزير الخارجية البحرينيّ التي تطاولَ فيها على المقيمين في دولةِ قطر واصفاً إياهم بـ”المرتزقة”.

وقالت “عولمي” في تغريدةٍ لها على حسابها الرسميّ في “تويتر”: “اذا كان المقصود بـ ‘المرتزقة‘ خيرة أبناء هذه الأمة من أطباء ومهندسين وإعلاميين وطيارين فهنيئاً لقطر بـ ‘مرتزقتها‘!! #المقيمون_ليسوا_مرتزقة”.

اذا كان المقصود ب”المرتزقة”خيرة أبناء هذه الأمة من أطباء ومهندسين وإعلاميين وطيارين فهنيئاً لقطر ب” مرتزقتها”!! #المقيمون_ليسوا_مرتزقة — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) August 28, 2017

وأضافت في تغريدةٍ أُخرى: “من يصف المقيمين في #قطر بالمرتزقة،هو في الحقيقة يرى كل المقيمين في دول #الخليج مرتزقة.فالعنصرية تجعل صاحبها أعمى لا يفرق بين الغث و(السمين)!”.

من يصف المقيمين في #قطر بالمرتزقة،هو في الحقيقة يرى كل المقيمين في دول #الخليج مرتزقة.فالعنصرية تجعل صاحبها أعمى لا يفرق بين الغث و(السمين)! — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) August 28, 2017

وكان “آل خليفة” قد غرّد عبر “تويتر” قائلاً:”يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.