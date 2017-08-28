قال شابٌ إسرائيليّ إن مصرياً اعتدى عليه بعد نقاشٍ طويلٍ حول دور “إسرائيل” في المنطقة واحتلالها للأراضي الفلسطينية، أثناء تنزهه فى أحد مناطق العاصمة الليتوانية “فيلنيوس”.

وذكر الشاب الإسرائيلي “إيلى كوهين” في منشورٍ على حسابه بـِ”فيسبوك” أنّه أثناء تنزهه تحدث معه شاب عربي عرف فيما بعد أنه مصريّ، وتطرق الحوار بينهما إلى السلام بين القاهرة وتل أبيب والعواصم العربية، إلا أن الشاب المصري أكد عدم وجود مثل هذا السلام على أرض الواقع، مع استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية وبناء المستوطنات، والاعتداء على المقدسات.

وتابع في منشوره الذي نقله موقع “روتر” الإسرائيليّ : “بعد جدال حول دور إسرائيل والقضية الفلسطينية ، بادر الشاب المصري بالتأكيد على أن إسرائيل دولة احتلال، وأنها دولة قائمة على أراضي فلسطين العربية”.

وبعد احتدام الجدل بينهما، بادر الشاب المصري بسؤال “إيلي” عن جنسيته، والذي أجاب بأنه إسرائيلىيلينهال الشاب المصري عليه بالضرب بعدما حاول الأول استفزازه خلال المناقشة.