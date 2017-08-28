كشفت النائبة البريطانية عن حزب العمال “جيس فيليبس” عن تلقيها 600 تهديد بالاغتصاب في يوم واحد العام الماضي.

وبحسب صحفٍ بريطانية، قالت “فيليبس” إنهم كانوا من اليسار واليمين والوسط، بريطانيين وأجانب.داعيةً إلى زيادة الدعم والتدريب للنساء في الحياة العامة.

وأوضحت فيليبس التى تترأس مجموعة نساء حزب العمال بالبرلمان، أن التدريب مفيد للنساء في مثل منصبها. ويجب البحث عن أفضل الطرق للإبلاغ عن التهديدات التي تعتبر مضايقات وتعد غير قانونية.

وأشارت النائبة إلى أن التهديدات التي تلقتها العام الماضي لم يكن لها صلة باتهامها بحزب العمال بالانحياز الجنسي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أخرى.