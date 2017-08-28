خلال الأيّام الماضية، نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصريّة، خبراً ادّعت فيه قيام “المعارضة القطرية” بتنظيم مسيرات احتجاجا على ما زعمته “رفض السلطات القطرية إرسال الحجاج”، و”رفضها منح التصاريح للطائرات السعودية بالهبوط في الدوحة”، بعد أن اعلن الملك سلمان عن نقلهم عبر الخطوط الجوية السعودية وعلى نفقته الخاصة.

النّاشط والإعلامي الكويتي “أحمد خالد المسفر‏”، نشرَ عبر حسابه على موقع “تويتر” مقطع فيديو، سرد فيه الأسباب الحقيقة التي تمنع المواطنين القطريين من النزول للشارع والتظاهر.

وقال “المسفر” إنّ أوّل الأسباب لذلك، هو أنّ المواطن القطري يمتلك أعلى دخل فرد في العالم، حيث يبلغ متوسط دخل المواطن القطري سنوياً أكثرَ من 120 ألف دولار أمريكيّ.

اما السبب الثاني فيتمثل في كون دولة قطر، الأولى عربياً في انعدام البطالة، حيث تبلغ نسبة البطالة فيها 1%، ما يعني أنها شبه منعدمة.

وثالث تلك الأسباب، هو ان دول قطر الاولى عربياً في جودة التعليم وجودة الخدمات الصحية.

واضافة الى ما سبق، فإن قطر تقع ضمن الدول الـ3 الأولى عربياً في الأمان.وتتصدر قطر الدول العربية في مكافحة الفساد.

ومن الأسباب الأخرى، هو ان قطر أكبر مُصدّر للغاز المُسال على مستوى العالم.اضافةً لامتلاكها افضل خطوط طيران عالمياً، كما انّها ستستضيف الحدث الأهم عالمياً “كأس العالم 2022”.

وختم الاعلامي الكويتي الفيديو بطرحه تساؤلاً قال فيه: “بعد سرد كل هذه الأسباب، هل هناك من يظنّ أنّ المواطن القطري سيتظاهر ضد حكومته؟!”.

لماذا لا نرى مظاهرات في قطر؟ pic.twitter.com/mAhhjhlqOm — أحمد خالد المسفر (@almesfr) August 26, 2017

وفي تغريدةٍ أخرى، عدّد “المسفر” إنجازات دولة قطر خلال شهر فقط وهي: “شراء نيمار. والإعلان عن استاد الثمامة. والفوز بذهبية الوثب العالي في لندن.والفوز برئاسة مجلس محافظي اياتا”.