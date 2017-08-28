تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام شركات إماراتية بتصدير لحوم “الحمير والخيول” المعلبة للعراق على انها لحوم بقرية.

ووفقا لتقرير لقناة “الحرة” الامريكية الذي رصدته “وطن”، فقد توصلت التحاليل المخبرية بجامعة البصرة إلى أن اللحوم المعبأة التي تباع بالأسواق هي لحوم “حمير وخيول” وليست بقرية كما هو مدون عليها.

وبحسب التقرير، فإن منشأ هذه المعلبات يعود لشركات إماراتية وأردنية تمارس عمليات الغش التجاري عبر تصديرها لأغذية غير صالحة للاستخدام.