احتفلت المطربة المغربية الشابة، جنات، بحفل زفافها الأحد، من المحامى المصرى الشهير محمد عثمان نعمان في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر حفل زفاف المطربة، البالغة من العمر 31 عاما، الأصدقاء المقربون من الوسط الفني وخارجه، حيث كان من أبرز الحاضرين مواطنتها المطربة سميرة سعيد، كما كان من أبرز الحاضرين من الفنانين المصريين محمد حماقي ومصطفى قمر وعمرو مصطفى.

حفل زفاف ” جنات ” ورقص على انغام اغنية ” وأنا وياك ” !#SHAHIDVOD

ألف مبروك للعروسين pic.twitter.com/d9ovpN8cOM — SHAHID (@ShahidVOD) ٢٨ أغسطس، ٢٠١٧

كما وفاجأت جنات زوجها والحضور بأغنية جديدة بعنوان “يا حمادة” قامت بغنائها خلال حفل زواجهما.