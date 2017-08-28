احتفلت المطربة المغربية الشابة، ، بحفل زفافها الأحد، من المحامى المصرى الشهير محمد عثمان نعمان في العاصمة المصرية .

 

وحضر حفل زفاف المطربة، البالغة من العمر 31 عاما، الأصدقاء المقربون من الوسط الفني وخارجه، حيث كان من أبرز الحاضرين مواطنتها المطربة سميرة سعيد، كما كان من أبرز الحاضرين من الفنانين المصريين محمد حماقي ومصطفى قمر وعمرو مصطفى.

 

كما وفاجأت جنات زوجها والحضور بأغنية جديدة بعنوان “يا حمادة” قامت بغنائها خلال حفل زواجهما.

 

 