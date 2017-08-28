بعد ظهورها الأخير بالنقاب، أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تداول صور الفنّانة المعتزلة حلا شيحة وزوجها.

وابتعدت “حلا” عن الأضواء بسبب التزامها الديني وارتدائها الحجاب في عام 2007 بعد زواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان أشهر إسلامه قبل زواجهما ب 4 سنوات يدعى يوسف هيرسن وأنجبت منه ابنتين هما “خديجة وهنا”.

وقالت حلا (38 عاماً) في تصريحات صحافية سابقة إن قرار اعتزالها نهائي، وأن ارتداءها الحجاب جاء عن قناعة شديدة، مشيرة إلى أنها نادمة على المشاركة في بعض الأفلام، والتي تتمنى حذفها تماماً من تاريخها.

وكشفت النجمة أنها لا يعنيها في الدنيا الآن سوى زوجها، والذي ساعدها كثيراً على بداية حياة جديدة، فضلاً عن العمل في الدعوة في إطار مركز ديني، لعلها تكون سبباً لهداية فتاة أو امرأة حائرة.

وأشارت إلى أنها رفضت المشاركة في العديد من الأعمال، إذ إن قرار الاعتزال نهائي لا رجعة فيه.