أكد الشيخ الكويتي ورئيس اتحاد كرة القدم الكويتي السابق، طلال الفهد الصباح بأن كأس العالم 2022 سيقام في الدوحة، مؤكدا بأن من يقول غير ذلك “يخسون”.

وقال “الصباح” في مقطع فيديو ردا على الطفل القطري ناصر البخيت الذي نقل ادعاءات من يقول بأن قطر لن تقيم كأس العالم 2022 “يخسون يخسون في الدوحة إن شاء الله”.

وأضاف أن البطولة ستقام على أرض قطر “إن الله سهل” في تعليقه على مقولة “البخيت” بان البطولة ستقام “غصب عن خشومهم”.

الشيخ طلال الفهد الصباح يوجه رساله لدول الفجار ويقول لهم كاس العالم بالدوحه وتخسي pic.twitter.com/Gci6Jvvg6y — المجلس قطر #الادعم (@Majlesqatar11) ٢٧ أغسطس، ٢٠١٧

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت بأن دول الحصار الأربعة (السعودية والإمارات والبرحين ومصر)، قد تقدمت بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسحب تنظيم البطولة من قطر تفعيلا لبند الظروف القاهرة.