أكد الشيخ الكويتي ورئيس اتحاد كرة القدم الكويتي السابق، بأن 2022 سيقام في الدوحة، مؤكدا بأن من يقول غير ذلك “يخسون”.

 

وقال “الصباح” في مقطع فيديو ردا على  الطفل القطري ناصر البخيت الذي نقل ادعاءات من يقول بأن لن تقيم كأس 2022 “يخسون يخسون في الدوحة إن شاء الله”.

 

وأضاف أن البطولة ستقام على أرض قطر “إن الله سهل” في تعليقه على مقولة “البخيت” بان البطولة ستقام “غصب عن خشومهم”.

 

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت بأن الأربعة ( والإمارات والبرحين ومصر)، قد تقدمت بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسحب تنظيم البطولة من قطر تفعيلا لبند الظروف .