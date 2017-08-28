كشف الفنان القطري، صلاح الملا القطري عن منع منفذ سلوي السعودي مع قطر لمواطنات عمانيات من زيارة والدتهم المقيمة في إحدى المستشفيات السعودية بحالة سيئة جدا.

وقال “القطري” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أتوجه إلى مركز البطحاء السعودي والعاملين هناك اتقوا الله في عيالكم وفي اهاليكم من شر أعمالكم عسى الله يهديكم إن شاء الله”.

وأضاف “بنات أختي وصلوا عندكم وكانوا يريدون أن يزوروا أمهم (القطرية المتزوجة من عماني) والتي ترقد في المستشفى وعلى سرير المرض وفي حالة سيئة جداورجعتوهم بحجة ان تريدون شهادة ميلاد انسانة عجوز عمرها فوق الـ80 سنة وتريدون شهادات ميلادهم وما يثبت العلاقة”، متسائلا: “معقولة وصلت فيكم للدرجة هذه؟!”.

وأردف: “إذا إحنا اهل قطر تعتبروننا أعداؤكم خلاص إحنا راضيين وكافيين خيرنا وشرنا ولكن اهل عمان ما دخلهم؟”.

تعديل فقط. المركز الحدوي الذي أساء لافراد من اهلي هو مركز سلوى ولبس البطحاء — صلاح الملا القطري (@SalahAlmulla) August 28, 2017

يشار إلى ان الفنان “القطري” ذكر في الفيديو أن الحدث تم عبر منفذ البطحاء ليعود ويذكر بان المقصود هو منفذ سلوي البري بين قطر والسعودية.