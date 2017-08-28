تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف سماح السلطات السعودية بإقامة مآتم اللطم للشيعة الإيرانيين في ساحات المسجد النبوي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، يظهر الآلاف من الشيعة الإيرانيين يفترشون ساحة المسجد النبوي وفي حراسة امنية، في حين يقوم أحد المعممين بتلاوة “لطمية” خاصة بهم.

مآتم الشيعة في وسط المسجد النبوي بحماية قوات ابن سعود.

ايران فرضت شروطها على ابن سعود وأذعن لها وهو صاغر.

حسبنا الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/7XRHQQgRju — كشكول (@coluche_ar) August 27, 2017

وكان وزير الثقافة الإيراني رضا صالحي أميري، قد اكد في تموز/يوليو الماضي أن السعودية وافقت على جميع شروط طهران للمشاركة في موسم الحج الحالي.

ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، عن الوزير قوله: “سياستنا تقضي بتنظيم مناسك الحج بكل عزة وكرامة للحاج الإيراني وقد سلكنا كافة الطرق الممكنة في هذا المجال”.

وكشف أميري أن السعودية وافقت على شروط إيران من أجل إيفاد بعثتها إلى الحج لهذا العام، وأكد أنه تمت مناقشة توفير الأمن للحجاج، ما يعتبر أولوية للحكومة، وقال: “بذلنا كافة الجهود الممكنة وآمل تنظيم مناسك حج تحفظ عزة وكرامة الحاج الإيراني”.

يشار إلى أن في العام 2015 حدث تدافع منى، والذي نتج عنه مقتل نحو 2300 حاج أجنبي، من بينهم 464 إيرانياً، وهي أسوأ أزمة وقعت في مواسم الحج بعد أحداث 1987، وهو الامر الذي على إثره لم ترسل إيران حجاجها في موسم 2016.

وكانت طهران قد اشترطت لإرسال بعتتها للحج “الحفاظ على كرامة الحجاج، وأمنهم، وحقوق شهداء منى، وسياسات قائد الثورة الإسلامية في مجال الحج”، وفقا لوزير الثقافة الإيراني.