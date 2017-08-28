دان قاض هندي، الاثنين، ، بعشرة أعوام من السجن على خلفية تورطه في .

وأكد رام نيواس المسؤول عن القانون والنظام في ولاية هاريان “قضت المحكمة بالسجن 10 أعوام على المتهم”.

وعقب إدانة سينغ، الجمعة، باغتصاب سيدتين عام 2002، نظم أتباعه شابها العنف، أسفرت عن سقوط 38 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 200 في الأسبوع الماضي في هاريانا.

ويعد سينغ الزعيم الروحي لجماعة “ديرا ساشا ساودا” التي لها الكثير من الأتباع في ريف ولاية البنجاب وهاريانا، وفق ما نقلت “رويترز”.      

 