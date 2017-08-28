دان قاض هندي، الاثنين، الزعيم الروحي غورميت رام رحيم سينغ، بعشرة أعوام من السجن على خلفية تورطه في اغتصاب سيدتين.

وأكد رام نيواس المسؤول عن القانون والنظام في ولاية هاريان “قضت المحكمة بالسجن 10 أعوام على المتهم”.

وعقب إدانة سينغ، الجمعة، باغتصاب سيدتين عام 2002، نظم أتباعه احتجاجات شابها العنف، أسفرت عن سقوط 38 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 200 في الأسبوع الماضي في هاريانا.

ويعد سينغ الزعيم الروحي لجماعة “ديرا ساشا ساودا” التي لها الكثير من الأتباع في ريف ولاية البنجاب وهاريانا، وفق ما نقلت “رويترز”.