وجه السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة الشكر لقناة “الجزيرة” لما وصفه بالعودة القوية نحو “فضاء العروبة” معتبرا بأنها “إكسير الحياة الحرة”، مهاجما في الوقت نفسه دول الحصار ومؤكدا بأن من يحاصر غزة هو نفسه من يحاصر الدوحة.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قناة الجزيرة تقدم للامة الكسيرة اكسير الحياة الحرة الكريمه وتنهض بالمآثر التي عثرت بها الخطوب العواثر فإن مضت على هذا النهج سنرى سناها وهاجا”.

قناة الجزيرة تقدم للامة الكسيرة اكسير الحياة الحرة الكريمه وتنهض بالمآثر التي عثرت بها الخطوب العواثر فإن مضت على هذا النهج سنرى سناها وهاجا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 28, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “استمتعت بمتابعة قناة الجزيرة عن نزار قباني و رغم ان نزار اشتهر بأنه شاعر المرأة و الحب و الخلاعة الا ان هذا لا يمثل قطرة في شعرة العروبي”.

استمتعت بمتابعة قناة الجزيرة عن نزار قباني و رغم ان نزار اشتهر بأنه شاعر المرأة و الحب و الخلاعة الا ان هذا لا يمثل قطرة في شعرة العروبي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 28, 2017

وأكد “الدويلة” على أن “هناك الف سبب وجيه لدول الحصار لكتم قناة الجزيرة روح الامه المتوقده المتوهجه المتوثبه لاخذ الثأر من اعداء الامه اعداء الله والوطن والتاريخ”.

هناك الف سبب وجيه لدول الحصار لكتم قناة الجزيرة روح الامه المتوقده المتوهجه المتوثبه لاخذ الثأر من اعداء الامه اعداء الله والوطن والتاريخ — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 28, 2017

وختم “الدويلة” تدويناته مشددا على أن “المؤيدون لحصار حماس في غزه هم من يؤيد حصار درنه في ليبيا وهم من يؤيد حصار الدوحه في قطر و هم من يرفض الاسلام السياسي و الحقوق الدستورية”.

المؤيدون لحصار حماس في غزه هم من يؤيد حصار درنه في ليبيا وهم من يؤيد حصار الدوحه في قطر و هم من يرفض الاسلام السياسي و الحقوق الدستورية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 28, 2017

وكانت دول الحصار على قطر قد تقدمت بثلاثة عشر مطلبا كان على رأسها إغلاق قناة “الجزيرة”، الامر الذي رفضته الدوحة جملة وتفصيلا، في حين طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الدوحة بقطع علاقاتها مع من أسماها التنظيمات الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.