اعتقلت الشرطة المصرية رجلًا اتخذ من طفلتيه بديلًا جنسيًا عن زوجته بعد انفصاله عنها، حيث تعدى عليهما جنسيًا أكثر من مرة، تحت تهديد السلاح تارة، والتهديد بالقتل والضرب تارة أخرى.

واكتشفت جريمة الأب بالصدفة حيث دأب على مضاجعة طفلتيه التي تبلغ الكبيرة 17 عامًا والصغيرة 13 عامًا بعدما لاحظت سيدة تسكن بجوار منزل العائلة علامات وكدمات على جسديهما، حيث اعترفت إحداهما بالمشكلة أمام السيدة التي تقدمت ببلاغ للأمن.

وأرسل مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة قوة أمنية لضبط وإحضار الأب المتهم، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

وطالب المجني عليهما بعرضهما على الطب الشرعي، لإثبات جدية البلاغ، وتعرضهما للإيذاء البدني والمعنوي من الأب.