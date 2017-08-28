أكد اللواء ركن في ، الدكتور على أن لن يخذل الرئيس اليمني المخلوع إذا ما طلب الإغاثة، ناصحا “المخلوع” أن لا يتأخر في طلب الإغاثة لان “الدقائق محسوبة” على حد قوله.

 

وقال “العمري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لا استبعد استغاثة المخلوع واتباعة بالمملكة #وملك_الحزم_والعزم لن يخذل النداء ولكن وفق شروط ابو فهد وانصح #المخلوع ان لايتاخر فالدقائق محسوبه”.

وأضاف في تغريدة أخرى مستبعدا إخضاع الحوثيين لـ”صالح” للإقامة الجبرية: “يقال ان اتباع الحوثي قد وضعوا صالح تحت الاقامة الجبرية واقول لايمكن ذلك، فإما يقتل او ينتصر والاولى اقرب لان اتباع الحوثي لايجيدون التمثيل “.

وتشهد العاصمة صنعاء توترا وتحشيدا غير مسبوق بين طرفي تحالف “الحوثي-صالح”، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع قيادات في حزب “المؤتمر الشعبي”، من مغادرة صنعاء، في حين قالت مصادر يمنية، إن ميليشيات “الحوثي” وضعت “صالح”، تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته بصنعاء.

 

ويشهد حربا منذ أكثر من عامين ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية بمساعد بقيادة من جهة، ومسلحي “الحوثي”، وقوات المخلوع “صالح” من جهة أخرى، لكن يبدو أن الانهيار عرف طريقه نحو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” المشكل بين الطرفين بالمناصفة.