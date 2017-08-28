تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يُظهرُ لحظة وصول لؤي خير الله طلفاح، شقيق زوجة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين لزوجته ساجدة خير الله طلفاح.

وصول لؤي خيرالله طلفاح شقيق زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الى #قطر. اعتقل في ٢٠ مايو ٢٠٠٣ لدوره الأمني وتسلسله ٥٢ من بين ٥٥ مطلوبا. pic.twitter.com/YsKz5IEu0m — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) August 29, 2017

وكان “طلفاح” قد ألقي القبض عليه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي للعراق في 20 آيار/مايو 2003، حيث احتل رقم 52 من ضمن سلسلة القيادات العراقية التي وضعتها قوات الاحتلال للقبض عليهم والبالغة 55 قيادة، كان على رأسها الرئيس الأسبق صدام حسين.

واطلقت السلطات العراقية سراح لؤي خير الله طلفاح بعد أن قضى 13 عاما في سجن الناصرية في 18 آب/تموز الحالي ومن ثم توجه إلى الأردن، قبل أن يكمل مشواره إلى الدوحة.