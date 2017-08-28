تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يُظهرُ لحظة وصول ، شقيق زوجة الرئيس العراقي الأسبق، لزوجته .

وكان “طلفاح” قد ألقي القبض عليه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي للعراق في 20 آيار/مايو 2003، حيث احتل رقم 52 من ضمن سلسلة القيادات العراقية التي وضعتها قوات الاحتلال للقبض عليهم والبالغة 55 قيادة، كان على رأسها الرئيس الأسبق صدام حسين.

 

واطلقت السلطات العراقية سراح لؤي خير الله طلفاح بعد أن قضى 13 عاما في سجن الناصرية في 18 آب/تموز الحالي ومن ثم توجه إلى الأردن، قبل أن يكمل مشواره إلى الدوحة.