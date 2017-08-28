وجه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تهديداً شديداً للرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الاثنين، بأن المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، هدد بقصف قصر الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق في حال استمرار إيران بتعزيز نفوذها في البلاد، على حد قوله.

وحذر المسؤول، الحكومة الروسية من أن تل أبيب، في حال عدم حدوث تغيرات جدية في المنطقة، ستوظف كل ما لديها لنسف نظام وقف إطلاق النار جنوبي سوريا والذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا في مفاوضات أستانا.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي، الأربعاء الماضي، لم يتوصل إلى أي نتائج، مضيفاً أن نتنياهو قال لبوتين إن إسرائيل ستضطر للتدخل في سوريا إذا لم يؤخذ قلقها بعين الاعتبار.

الجدير بالذكر، أن إسرائيل أعربت عن قلقها إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في جنوب سوريا، مؤكدة أن ذلك قد يسهم في توسيع نفوذ إيران بالمنطقة، على الرغم من أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، طمأن تل أبيب بالتأكيد على أن اتفاق إنشاء “منطقة تخفيف التصعيد” يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل.