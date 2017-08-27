أعرب الأكاديمي المصري أو ما يعرف بضابط اتصال 30 يونيو، الدكتور يحيى القزاز، عن ترحيبه بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحجب جزء من المساعدات عن مصر لانتهاكاتها المتزايدة لحقوق الإنسان، واصفا الرئيس المصري بالراقصة اللعوب التي تسعى للفوز بمال الجميع على طريقة “كيد النسا”، على حد وصفه.
وقال “القزاز” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أؤيد وأشكر الحكومة الأمريكية على قرارها بمنع المساعدات المالية للسيسي لإدراكها أن هذه المساعدات تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان المصري وقتله”.
أؤيد وأشكر الحكومة الأمريكية على قرارها بمنع المساعدات المالية للسيسى لإدراكها أن هذه المساعدات تستخدم فى انتهاك حقوق الإنسان المصرى وقتله
— Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 26, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى: ” واجمل ما فيه انه كالراقصة اللعوب التي تريد ان ترضى الجميع لتفوز بمالهم وقلوبهم في مواجهة خصومها المنافسين على طريقة كيد النسا”.
واجمل مافيه انه كالراقصة اللعوب التى تريد ان ترضى الجميع لتفوز بمالهم وقلوبهم فى مواجهة خصومها المنافسين على طريقة كيد النسا
— Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 27, 2017
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قررت حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وقال مصدر أميركي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونا أخرى.
وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدما في أولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدما في حقوق الإنسان، وأيضا بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.
تعليق واحد علي “يحيى القزاز: السيسي كالراقصة التي تسعى لإرضاء الجميع للفوز بمالهم على طريقة “كيد النسا” !”
السيسي رقاصة ومش زي الرقاصة، ورقاصة بنت رقاصة كمان، وجت مصر من كازبلانكا عشان جيش الحلفا أيام الحرب العالمية. أيامها كانت مصر مليانة كازينوهات وملاهي ليلية، وأم السيسي مليكة تيتاني جت مصر خبرة يعني مش ناقصة علام.
إنما إنت يا قزاز نظامك إيه؟ ما تاخذنييش ماقدرش أصدق حد زيك خان الشعب ومشي مع عسكر كامب ديفيد في إنقلابه على الشرعية، خلافك مع الرقاصة السيسي ولا مع نظام حكم العسكر المصرائيلي؟ لازم تقول بصراحة.
حتفضل عبيط؟ ليه هو الأمريكان قطعوا شوية الفكة عن كلبهم السيسي عشان إنتهاكات حقوق الإنسان؟ مين ياكل من الهجص ده؟
وبعدين همه حجزوا كام مليون من المعون، حاجة بوكت موني كانت بتروح لجيبه، حجزوها في حساب خاص وبيحوشوهاله، فهمت يا آينشتين؟
قرصة ودن وبس للراقصة السيسي لإنهم بلغهم إن بنات فاطمة الإماراتية بيدوه فلوس يحولها لمجنون كوريا الشمالية نظير سمسرة. بس حيث إنهم إكتشفوا إن إسرائيل كمان بتورد له ثقنيات من عندها وأنظمة صواريخ من أوكرانيا كفو على الخبر مجور. قرصة ودن للرقاصة وحياة أمك وتعدي، وسلملي على إنتهاكات حقوق الإنسان اللي حارمة ترامب وعصابته النوم.