أعرب الأكاديمي المصري أو ما يعرف بضابط اتصال 30 يونيو، الدكتور يحيى القزاز، عن ترحيبه بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحجب جزء من المساعدات عن مصر لانتهاكاتها المتزايدة لحقوق الإنسان، واصفا الرئيس المصري بالراقصة اللعوب التي تسعى للفوز بمال الجميع على طريقة “كيد النسا”، على حد وصفه.

وقال “القزاز” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أؤيد وأشكر الحكومة الأمريكية على قرارها بمنع المساعدات المالية للسيسي لإدراكها أن هذه المساعدات تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان المصري وقتله”.

أؤيد وأشكر الحكومة الأمريكية على قرارها بمنع المساعدات المالية للسيسى لإدراكها أن هذه المساعدات تستخدم فى انتهاك حقوق الإنسان المصرى وقتله — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” واجمل ما فيه انه كالراقصة اللعوب التي تريد ان ترضى الجميع لتفوز بمالهم وقلوبهم في مواجهة خصومها المنافسين على طريقة كيد النسا”.

واجمل مافيه انه كالراقصة اللعوب التى تريد ان ترضى الجميع لتفوز بمالهم وقلوبهم فى مواجهة خصومها المنافسين على طريقة كيد النسا — Yahia Elkazzaz (@yahia_elkazzaz) August 27, 2017

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قررت حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مصدر أميركي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونا أخرى.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدما في أولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدما في حقوق الإنسان، وأيضا بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.