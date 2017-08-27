وجه مدير عام “الجزيرة” ياسر أبو هلالة انتقادات لاذعة لوزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة، بعد تطاوله على المقيمين في قطر ووصفهم بـ”المرتزقة”، ناعتا إياه بـ”العنصري” الذي يزاود على النازيين الجدد، متسائلا حول مكان يمكن أن يقاضيه فيه.

وقال “أبو هلالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هل يعقل ان وزير خارجية يتحدث بهذه اللغة العنصرية؟ المقيمون مرتزقة ؟ يزاود على النازيين الجدد، ويسيء لكل مقيم في الخليج، أين يمكن مقاضاته؟”.

هل يعقل ان وزير خارجية يتحدث بهذه اللغة العنصرية؟ المقيمون مرتزقة ؟ يزاود على النازيين الجدد، ويسيء لكل مقيم في الخليج، أين يمكن مقاضاته؟ https://t.co/0I9SKJiodd — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 27, 2017

وتطاول وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة على المقيمين في قطر واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، وذلك في إطار تفنيده لعدم إساءة دول الحصار للشعب القطري.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “العصا لمن عصى”.

العصا لمن عصى — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

وتابع “آل خليفة” قائلا: “انا اعلم .. والكل يعلم والقاصي والداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم”.