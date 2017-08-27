وجه مدير عام “ انتقادات لاذعة لوزير الخارجية البحريني ، بعد تطاوله على ووصفهم بـ”المرتزقة”، ناعتا إياه بـ”العنصري” الذي يزاود على النازيين الجدد، متسائلا حول مكان يمكن أن يقاضيه فيه.

 

وقال “أبو هلالة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هل يعقل ان وزير خارجية يتحدث بهذه اللغة العنصرية؟ المقيمون ؟ يزاود على النازيين الجدد، ويسيء لكل مقيم في الخليج، أين يمكن مقاضاته؟”.

وتطاول وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة على المقيمين في واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، وذلك في إطار تفنيده لعدم إساءة للشعب القطري.

 

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “العصا لمن عصى”.

وتابع “آل خليفة” قائلا: “انا اعلم .. والكل يعلم والقاصي والداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم”.