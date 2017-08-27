تطاول وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة على المقيمين في قطر واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، وذلك في إطار تفنيده لعدم إساءة دول الحصار للشعب القطري.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “العصا لمن عصى”.

العصا لمن عصى — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

وتابع “آل خليفة” قائلا: “انا اعلم .. و الكل يعلم و القاصي و الداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم”.

انا اعلم .. و الكل يعلم و القاصي و الداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا الوزير البحريني على خلفية هذه التغريدة، حيث رد عليه مواطنون قطريون بالقول إن من أساء لهم هم حكومات الدول التي يدافع عنها الوزير البحريني، فيما اعتمد آخرون وصف الوزير بـ”العنصري” ضد غير الخليجيين.

لا والله كذبت يا شيخ من اساء لنا هو انتم .. للاسف انتم فجرتم بالخصومة وفبركتم الاكاذيب واختلقتم القصص — عبدالله الفخرو (@AbFakhroo) August 26, 2017

اي اخوان في الدين وانتو محاصرينه في رمضان اقول سنع ديرتك احسن ومالك خص في قطر — Abdulrahman alhamar (@A_s_alhamar) August 26, 2017

والي يقيمون بينا يعلمونك انت واشكالك #درس! ..انتو فاشلين!!! فيه لدرجة ان المعارضه عنكم كانت بتقلب الدنيا على راسك لو ماتدخلت قطر! جفت شلون؟ — MAITHA'AlKUBAISI💕🎨 (@aliviaith) August 26, 2017

وكذلك يعلم الشعب البحريني حق العلم بأن من أساء ويسئ اليهم هي حكومتهم التي لا تعبر عن أرائهم بل تقمعها، وليس جيرانهم واخوانهم في الدين والدم — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) August 26, 2017

المقيمين هم اخوان للقطريين وبنكون جنبهم كتف بكتف والله يكفينا شر الاشرار — noor Soliman 💎 (@rhmaallalmin) August 26, 2017