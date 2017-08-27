تطاول وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة على المقيمين في واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، وذلك في إطار تفنيده لعدم إساءة للشعب القطري.

 

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “العصا لمن عصى”.

وتابع “آل خليفة” قائلا: “انا اعلم .. و الكل يعلم و القاصي و الداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم”.

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا الوزير البحريني على خلفية هذه التغريدة، حيث رد عليه مواطنون قطريون بالقول إن من أساء لهم هم حكومات الدول التي يدافع عنها الوزير البحريني، فيما اعتمد آخرون وصف الوزير بـ”العنصري” ضد غير الخليجيين.