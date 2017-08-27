ذكرت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية أن تركيا احتجزت مشتبها بهم قاموا بقرصنة وكالة الأنباء القطرية الرسمية واختراقها، وقالت إن هذا الاختراق أسهم في الأزمة الخليجية الراهنة والحصار المفروض على قطر.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان النائب العام القطري علي بن فطيس المري أن السلطات التركية اعتقلت خمسة أشخاص لهم علاقة بعملية القرصنة الإلكترونية التي وقعت على وكالة الأنباء القطرية (قنا)، وأن التحقيق مستمر معهم.

ونسبت إليه القول إن مدعين عامين قطريين يعملون مع السلطات التركية لمتابعة هذه القضية.

وأشارت إلى أن قطر اتهمت الشهر الماضي إحدى الدول من جيرانها من دول الحصار في الخليج بانتهاك القانون الدولي عن طريق اختراقها المواقع الحكومية القطرية ونشر معلومات كاذبة.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، فإن مسؤولين أميركيين اكتشفوا أن وزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة سبق أن عقدوا اجتماعا في مايو/أيار الماضي بهذا الشأن.

وأوضحت أن هؤلاء الوزراء ناقشوا كيفية التمكن من اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي القطرية الأخرى، وذلك لنشر اقتباسات كاذبة نسبت إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت إنه منذ أن تم فرض الحصار على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر فإن دولا مثل إيران أسهمت في مساعدة الدوحة على مواجهة القيود على التجارة والسفر التي فرضها جيرانها الخليجيون منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت أن تركيا لعبت دورا محوريا في المساعدة على تخفيف أثر الحصار داخل قطر بعد أن قطع جيرانها علاقاتهم معها.

يشار أن واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين في المخابرات الأميركية قولهم إن الإمارات تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى، وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة الخليج الراهنة.

وفي نفس السياق، وبعد يومين من إلقاء الأجهزة الأمنية التركية القبض على 5 أشخاص بتهمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، نشرت صحيفة يني شفق التركية تفاصيل عن عملية المداهمة التي حصلت في كل من إسطنبول وتشاناكلي ودينزلي جنوب غرب البلاد.

وبحسب الصحيفة فإن أجهزة الأمن التركية تلقت طلباً للمساعدة من نظيرتها القطرية بعد أن عثرت الأخيرة على روابط وعناوين مهاجمي الوكالة التي اتضح أنها قادمة من داخل الأراضي التركية.

وبعد تحريات الشرطة التركية تبين أن مصدر عناوين الـ Ip التي قدمتها قطر قادمة من مدينتي إسطنبول وتشاناكلي.

وبحسب الصحيفة ذاتها فقد داهمت الشرطة العناوين المطلوبة وتمكنت من اعتقال المشتبه بهم -أحدهم يدعى م.ف- في المدينتين قبل أن تتمكن الطواقم من تحديد موقع آخر في مدينة دينيزلي جنوب غربي تركيا.

وقد عثرت السلطات التركية خلال العملية على معدات وأجهزة إلكترونية من بينها 14 حاسوباً، وحافظات خارجية و3 هواتف محمولة وكاميرا يد وأجهزة لقراءة الأقراص المضغوطة.

ويجري الآن التحقيق مع المتهمين حول علاقتهم بالدول المحاصرة لقطر منذ بداية الأزمة. وكان النائب العام القطري علي بن فطيس المري قد أعلن نبأ اعتقال الأشخاص الخمسة خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير العدل التركي عبد الحميد غل في أنقرة.