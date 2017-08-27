قال ، سيف بن أحمد آل ثاني، إنه ومع مرور أكثر من 80 يوما على حصار ، “غير القانوني”، تحاول الدول الأربع “نشر الدعايات المغرضة للتأثير على الرأي العام”.

وأضاف في تغريداتٍ له على “تويتر”: “ فشلت في إقناع الحكومات بإدانة دولة قطر، والآن تقوم بمحاولات يائسة لشراء الرأي العام”.

وتابع: “تنفق دول الحصار ملايين الدولارات على الإعلام في حملة تشويه ممنهجة، بينما تنفق دولة قطر المال على مصلحة المواطن والتعليم بشكل خاص”.

وخلص سيف بن أحمد آل ثاني إلى أن “الحملات الإعلانية المغرضة التي تقوم بها دول الحصار لن تغير الحقائق، كما أنها فشلت في معالجة قضايا الإرهاب”.

 

وفي سياق متصل، قال سيف بن أحمد، إن “دولة قطر عضو رئيسي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ولهذا تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وهذا ما لم تقم به دول الحصار”.

وتابع: “ وضعت جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في إحراج مع أنفسهم ومع الدول الأخرى. حان الوقت لإنهاء الحصار”.

 