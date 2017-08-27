قال مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر، سيف بن أحمد آل ثاني، إنه ومع مرور أكثر من 80 يوما على حصار قطر، “غير القانوني”، تحاول الدول الأربع “نشر الدعايات المغرضة للتأثير على الرأي العام”.

أكثر من ٨٠ يوماً منذ أن بدأ الحصار غير القانوني ضد دولة قطر، ودول الحصار تحاول نشر الدعايات المغرضة للتأثير على الرأي العام. — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) August 26, 2017

وأضاف في تغريداتٍ له على “تويتر”: “دول الحصار فشلت في إقناع الحكومات بإدانة دولة قطر، والآن تقوم بمحاولات يائسة لشراء الرأي العام”.

دول الحصار فشلت في إقناع الحكومات بإدانة دولة قطر، والآن تقوم بمحاولات يائسة لشراء الرأي العام. — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) August 26, 2017

وتابع: “تنفق دول الحصار ملايين الدولارات على الإعلام في حملة تشويه ممنهجة، بينما تنفق دولة قطر المال على مصلحة المواطن والتعليم بشكل خاص”.

تنفق دول الحصار ملايين الدولارات على الإعلام في حملة تشويه ممنهجة، بينما تنفق دولة قطر المال على مصلحة المواطن والتعليم بشكل خاص. — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) August 26, 2017

وخلص سيف بن أحمد آل ثاني إلى أن “الحملات الإعلانية المغرضة التي تقوم بها دول الحصار لن تغير الحقائق، كما أنها فشلت في معالجة قضايا الإرهاب”.

الحملات الإعلانية المغرضة التي تقوم بها دول الحصار لن تغير الحقائق، كما أنها فشلت في معالجة قضايا الإرهاب. — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) August 26, 2017

وفي سياق متصل، قال سيف بن أحمد، إن “دولة قطر عضو رئيسي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ولهذا تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وهذا ما لم تقم به دول الحصار”.

دولة قطر عضو رئيسي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ولهذا تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وهذا ما لم تقم به دول الحصار. — سيف بن أحمد آل ثاني (@saifaalthani) August 26, 2017

وتابع: “الأزمة الخليجية وضعت جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في إحراج مع أنفسهم ومع الدول الأخرى. حان الوقت لإنهاء الحصار”.