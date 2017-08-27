نشر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، مقطع فيديو للأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي السابق، يشيد فيه ببطولات الجيش القطري أثناء حرب الخليج أبان الغزو العراقي للكويت.

ووفقا للفيلم الوثائقي الذي أنتجته قناة “العربية”، فقد أوضح الامير خالد بن سلطان بأن اختيار السعودية “العربات المدولبة” لم تكن اختيار صحيح لخوض المعارك، حيث أصاب الجيش العراقي إطارات المدرعات السعودية وأشعلوا فيها النيران مما أجبر القوات على التراجع.

وبحسب الفيديو، فقد انضمت في الصباح قوات قطرية إلى جانب القوات السعودية انتظرت صدور أمر بالهجوم من جديد، حيث أكد الامير خالد أن القوات القطرية دخلت في معركة شرسة للغاية واصفا ما فعلته القوات القطرية بـ”العمل الجبار” وضغطوا على القوات العراقية إلى أن انسحبوا.

الأمير خالد بن سلطان يشهد لجيش #قطر عندنا تراجعت القوات السعودية وعلى قناة "العربية"كما تشهد لنا نجران والحد الجنوبي وإن رغم أنف #دليم ومرعي pic.twitter.com/EKPgwGEwNj — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 26, 2017

يشار إلى أنه ومع اندلاع الازمة الخليجية عمد العديد من نخب دول الحصار وعلى رأسهم المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني والعقيد المتقاعد المقرب من الإمارات إبراهيم آل مرعي، للتشكيك في دور الجيش القطري في حرب الخليج.