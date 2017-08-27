نشر الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، مقطع فيديو  للأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي السابق، يشيد فيه ببطولات أثناء حرب الخليج أبان الغزو العراقي للكويت.

 

ووفقا للفيلم الوثائقي الذي أنتجته قناة “العربية”، فقد أوضح الامير خالد بن سلطان بأن اختيار “العربات المدولبة” لم تكن اختيار صحيح لخوض المعارك، حيث أصاب الجيش العراقي إطارات المدرعات وأشعلوا فيها النيران مما أجبر القوات على التراجع.

 

وبحسب الفيديو، فقد انضمت في الصباح قوات قطرية إلى جانب القوات السعودية انتظرت صدور أمر بالهجوم من جديد، حيث أكد الامير خالد أن القوات القطرية دخلت في معركة شرسة للغاية واصفا ما فعلته القوات القطرية بـ”العمل الجبار” وضغطوا على القوات العراقية إلى أن انسحبوا.

يشار إلى أنه ومع اندلاع الازمة الخليجية عمد العديد من نخب وعلى رأسهم المستشار في السعودي، والعقيد المتقاعد المقرب من إبراهيم آل مرعي، للتشكيك في دور الجيش القطري في حرب الخليج.