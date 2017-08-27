سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “ من تغريدة وزير الخارجية البحريني ، التي تطاول فيها على واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، مشيرا إلى ان القطريين يعلموا من يسيء إليهم.

 

وقالت “عويس” ساخرة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “وطن”  تعليقا على تغريدة “آل خليفة”: أكيد ويعلمون أنّ الأرض مسطّحة والدجاجة عندها أسنان”.

 

وكان وزير الخارجية البحريني، قد تطاول على المقيمين في واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، وذلك في إطار تفنيده لعدم إساءة للشعب القطري.

 

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “العصا لمن عصى”.

وتابع “آل خليفة” قائلا: “انا اعلم .. و الكل يعلم و القاصي و الداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم”.