سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس من تغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي تطاول فيها على المقيمين في قطر واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، مشيرا إلى ان القطريين يعلموا من يسيء إليهم.

وقالت “عويس” ساخرة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “وطن” تعليقا على تغريدة “آل خليفة”: أكيد ويعلمون أنّ الأرض مسطّحة والدجاجة عندها أسنان”.

وكان وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة قد تطاول على المقيمين في قطر واصفا إياهم بـ”المرتزقة”، وذلك في إطار تفنيده لعدم إساءة دول الحصار للشعب القطري.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: “العصا لمن عصى”.

العصا لمن عصى — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

وتابع “آل خليفة” قائلا: “انا اعلم .. و الكل يعلم و القاصي و الداني يعلم إنكم لستم صادقون .. اتقوا الله في انفسكم”.