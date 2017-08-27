تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للإعلامي المصري محمد الغيطي يكشف فيه الأسرار الخفية لقرار الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات المقدمة لمصر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، زعم “الغيطي” خلال تقديمه برنامج “صح النوم” المُذاع عبر فضائية “”LTC، إن أسباب قرار قطع المعونة الأمريكية لمصر، كَشَفَهُ مقطع فيديو متداول لأعضاء الكونجرس يبدون فيه شعورهم أن مصر لم تعد مؤثرة في محيطها العربي والإقليمي.

وادعى “الغيطي” ان “وجود بعض المستشارين بالبيت الأبيض وعدد من أعضاء الكونجرس ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يمثلون صوت جماعة الإخوان المسلمين والكيان الصهيوني”، مدعيا أن “اليمين الأمريكي مدعوم من قطر، ويعتبر جماعة الإخوان إحدى أدواته لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة في العالم العربي”.

وأضاف “الغيطي” أن “العلاقات المصرية الأمريكية سادها بعض التوتر بعد قرار تخفيض المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر والتي تقدر بـ 95.7 مليون دولار، ما استدعى الخارجية المصرية لإصدار بيان اعترضت فيه على تقرير الكونجرس الأمريكي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى قرار تخفيض المساعدات”.

وبرر “الغيطي” القرار الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر، بزعمه أن مصر تتبع سياسة التوازن في علاقاتها الخارجية منذ 30 يونيو 2013، وأنها لم تعد تلقى كل البيض في سلة أمريكا، إلى جانب اتباعها سياسة الندية والاحترام المتبادل في التعامل مع الدول الأخرى”، مؤكدا أن كانت أهم دوافع القرار الأمريكي.