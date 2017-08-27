من المعروف أنّ السعودية هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، وفي هذا السياق يبدو أن قرار المنع هذا كسرته مُنقبّة سعودية متحديّة إياهُ حيث قادت سيارة على طريقٍ سريع، وهي تستمع لأغانٍ يطلق عليها في المملكة اسم “شيلة” وهي نوع من الأغاني الفلكلورية.

وطوال مدة المقطع، لم تتوقف قائدة السيارة عن إبداء استمتاعها بما تقوم به على الطريق بينما يقوم شخص مجهول بجانبها بتصويرها وتصوير الطريق أثناء مرور عدد من السيارات.

ولا يمكن التأكد من صحة المقطع وتاريخه ومكان تصويره، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تخضع لمتابعة ومراقبة رسمية واسعة في المملكة، ما يرجح إجراء الجهات المختصة تحقيقًا في صحة المقطع، الذي يشكل مخالفة للقوانين فيما لو تمّ التأكد من صحته بالسعودية.

وجاء مقطع الفيديو بعد أيام من قيام شابة أخرى في المملكة بارتداء زي رجالي وقيادة السيارة وتوثيق رحلتها بمقطع فيديو انتهى بها وبمرافقيها إلى التوقيف والتحقيق في الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا في المملكة.