تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لخريجة جامعية سعودية، تشكو حالها بعد أن استقر بها الحال العمل كـ”عاملة نظافة”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اوضحت الشابة السعودية بأنها “تخصص اجتماعيات وهذه مكافأتي من التعليم بعد التخرج.. عاملة نظافة وياريتها وظيفة حكومية”.

وَأضافت: “حالي حال الفلبينية أو الهندية ويمكن هم أفضل حال مني”، مردفة: “أدري ان الشغل مو عيب ولكن هذا ظلم وإجحاف كوني سعودية أعيش في مملكة الإنسانية ومليكي سلمان الحزم”.

وقالت: أنا مستوفية كامل شروط الوزارة وأعمل عاملة نظافة”، مناشدة الملك سلمان إنصافها هي وزميلاتها من خريجات هذا التخصص المهمش على حد قولها.