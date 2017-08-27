تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشابة تشبه الأميرة لالة سلمى، زوجة الملك المغربي محمد السادس، بشكل كبير.

وظهرت الشابة العروس، وهي في العشرينات من عمرها، وسط صالون للتجميل، تحمل تاجا فوق رأسها، وبمكياج خفيف يشبه مكياج زوجة الملك، أبرزت جمال عينها، إذ لوحظ أن هناك تشابها كبيرا بينها والأميرة لالة سلمى.

وبحسب “اليوم24” فإنّ الشابة، التي لم يكشف اسمها، أو المدينة، حيث تقطن، كانت ترتدي لباسا تقليديا مغربيا في اللون الأحمر، وبدت في كامل أناقتها.

لالة سلمى تزوجت من الملك محمد السادس في 21 مارس 2002، في عرس شكّل سابقة في تاريخ الأسرة الملكية، إذ لأول مرة تعرف المغاربة على زوجة الملك، ورزقت بولي العهد الأمير مولاي الحسن في الثامن من ماي 2003، ثم بالأميرة للا خديجة في 28 فبراير 2007.