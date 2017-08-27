ألقت الشرطة السعودية، اليوم الأحد، القبض على خاطفة طفل من مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج، لتنهي بذلك واحدة من أشهر حوادث خطف الأطفال في المملكة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، في بيان لها، القبض على الخاطفة وكل من له علاقة بالحادثة، دون أن تكشف عن هوياتهم أو جنسياتهم.

وكانت السلطات الأمنية قد عثرت على الطفل حديث الولادة في أحد المساجد بعد يوم من اختطافه، وأعادته لوالديه بعد التأكد من هويته عبر البصمة الوراثية.

وكان الطفل بحضن والدته بالمستشفى يوم الخميس الماضي، عندما طلبت سيدة ادعت أنها ممرضة أخذه لإجراء فحوصا لت طبية له قبل أن يتبين أنها اختطفته.

وظهرت السيدة في كاميرات المراقبة للمستشفى وقد وضعت الطفل في حقيبة يد مغادرة لمكان مجهول، قبل أن تنجح الشرطة بتحديد هويتها رغم كونها منقبة والقبض عليها ومن تورط معها في الحادثة وتقديمهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.