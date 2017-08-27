أكدت مصادر إعلامية أن جماعة “الحوثي” أصدرت تعميما بمنع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي، من مغادرة صنعاء.

وقالت المصادر إن “الحوثيين نشروا مسلحيهم في مناطق جنوب صنعاء التي تعد مناطق نفوذ بالنسبة إلى الرئيس السابق، وباشرت تفتيش المركبات والأشخاص في الشوارع، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها العاصمة، أمس السبت”.

وبحسب المصدر فإن قائمة القيادات التي تم تعميم أسماؤها بالمنع من المغادرة تشمل “صالح” وأبناءه ونجل شقيقه “طارق محمد عبدالله صالح”، وكل أفراد أسرته، وكذلك رئيس مجلس النواب “يحيى الراعي”، والأمين العام لـ”المؤتمر الشعبي العام”، “عارف الزوكا”، و”ياسر العواضي” و”عصام دويد” و”عبدالملك الفهيدي” و”محمد المسوري” و”عادل الشجاع” وقيادات قبلية موالية لـ”صالح”، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز عربية”.

وشهدت العاصمة صنعاء توترا وحشدا غير مسبوق بين طرفي تحالف الانقلاب، بالتزامن مع عقد حزب “المؤتمر الشعبي” احتفالا جماهيريا بذكرى تأسيسه في ميدان السبعين، في الوقت الذي دعا فيه “الحوثيون” أنصارهم للاحتشاد أيضا عند مداخل صنعاء.

وقتل أمس السبت العقيد “خالد الرضى” شقيق مدير مكتب نجل المخلوع “صالح”،في مواجهات مع “الحوثيين” بالعاصمة صنعاء، بعد فرض جماعة الحوثي نقاط تفتيش بالقرب من منزل نجل “صالح”.