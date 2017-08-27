شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، واصفا إياه بـ”أمير الظلام”، داعيا الجميع للتعرف عليه، موثقا الكثير من أعماله القذرة.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” محمد دحلان خلفة جيش يتألف من 3 آلاف شخص يعملون في مجال الاستخبارات في دول مختلف بميزانية تقدر ب ٦٠٠ مليون دولار سنويا”.

محمد دحلان خلفة جيش يتألف من 3 آلاف شخص يعملون في مجال الاستخبارات في دول مختلف بميزانية تقدر ب ٦٠٠ مليون دولار سنويا — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

وأوضح بأن ” محمد دحلان ،وثق علاقاته الأمنية مع اسرائيل بحكم التنسيق الأمني معها سنوات ليصبح مركز الارتباط والعمليات الإسرائيلية الاول في الدول العربية”.

محمد دحلان ،وثق علاقاته الأمنية مع اسرائيل بحكم التنسيق الأمني معها سنوات ليصبح مركز الارتباط والعمليات الإسرائيلية الاول في الدول العربية — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

وأكد “ريان” بأن ” محمد دحلان ، من الأدوات التنفيذية في صناعة الثورات المضادة لثورات الربيع ألعربي، بامكانيات مادية واعلامية وعسكرية وعلاقات أمنية خارجية”.

محمد دحلان ، من الأدوات التنفيذية في صناعة الثورات المضادة لثورات الربيع ألعربي، بامكانيات مادية واعلامية وعسكرية وعلاقات أمنية خارجية — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

واوضح بأن البلدان العربية فيها الكثير من أمثال “دحلان” قائلا: ” محمد دحلان من اخطر القيادات الأمنية العربية العاملة على المكشوف في الدول العربية فتشوا عن أمثال محمد دحلان في كل الدول العربية تجدوا الكثير”.

محمد دحلان من اخطر القيادات الأمنية العربية العاملة على المكشوف في الدول العربية فتشوا عن أمثال محمد دحلان في كل الدول العربية تجدوا الكثير — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

وعن ارتباطات “دحلان” بأجهزة الاستخبارات قال “ريان”:” محمد دحلان، من ابرز الشخوص العربية التي تنفذعلى المكشوف اجندة منظومة لديها ارتباطات أمنية مع جهات استخبارية إسرائيلية عربية واقليمية ودولية”.

محمد دحلان، من ابرز الشخوص العربية التي تنفذعلى المكشوف اجندة منظومة لديها ارتباطات أمنية مع جهات استخبارية إسرائيلية عربية واقليمية ودولية — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

واعتبر أن ” محمد دحلان، صاحب خلفية أمنية ، نجح في فهم فلسفة النظم العسكرية والأمنية الحاكمة في العديد من الدول العربية ما أهله لمنصب مستشار أمني بامتياز”.

محمد دحلان، صاحب خلفية أمنية ، نجح في فهم فلسفة النظم العسكرية والأمنية الحاكمة في العديد من الدول العربية ما أهله لمنصب مستشار أمني بامتياز — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

ودعا “ريان” قادة وزعماء وجنرالات الدول العربية إلى تحصين أنظمتهم” من شخوص عربية مخترقة أمنيا أمثال محمد دحلان تديرها وتتحكم فيها اسرائيل هكذا”.

الى قادة وزعماء وجنرالات الدول العربية حصنوا أنظمتكم من شخوص عربية مخترقة أمنيا أمثال محمد دحلان تديرها وتتحكم فيها اسرائيل هكذا pic.twitter.com/HUPe5xfxmk — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” محمد دحلان ، أمير الظلام في الشرق الأوسط، والرجل الأول في إسرائيل ومصر والإمارات، خضع لتدريبات إسرائيلية على الثورات المضادة للربيع العربي”.