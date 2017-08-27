قال القيادي في جماعة الحوثي سابقاً والناطق الرسمي لها في مؤتمر الحوار الوطني ” علي البخيتي ” إن الحوثيين قرروا اقتحام منزل الرئيس السابق وقتله أو اعتقاله.

وأضاف ” البخيتي ” في دعوة بصفحته الرسمية على فيسبوك ” دعوة لكل المواطنين: جهزوا أنفسكم وضعوا أيدكم على الزناد إنتظاراً لتوجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام ومن غرف العمليات التي سيتم إنشاءها.

وتابع قائلاً ” مليشيات الحوثي في أضعف أوضاعها؛ وستنهار قريباً أذا ما هب الجميع لمواجهات عند صدور التوجيهات. حسب قوله .

واندلعت مساء أمس اشتباكات بين الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين ولاتزال الأوضاع متوترة في مناطق السبعين والمصباحي بالعاصمة صنعاء.

ونقل شهود عيان مقطع مصور للاشتباكات المباشرة بين الطرفين ، موضحين ” أن قوات للحوثيين أغلقت كافة الطرق الشمالية والغربية المؤدية إلى جولة المصباحي فيما أغلقت قوات موالية للرئيس السابق الطريق المؤدية إلى الجولة من جهة حدة الجديدة” .

كما تسيطر قوات موالية للرئيس السابق على الشوارع الفرعية القريبة من الجولة ومحيط حديقة السبعين وجولة ” ريماس ” .