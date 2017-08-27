قال القيادي في جماعة سابقاً والناطق الرسمي لها في مؤتمر الحوار الوطني ” علي البخيتي ” إن الحوثيين قرروا اقتحام منزل الرئيس السابق وقتله أو اعتقاله.

 

وأضاف ” البخيتي ” في دعوة بصفحته الرسمية على فيسبوك ” دعوة لكل المواطنين: جهزوا أنفسكم وضعوا أيدكم على الزناد إنتظاراً لتوجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام ومن غرف العمليات التي سيتم إنشاءها.

 

وتابع قائلاً ” مليشيات الحوثي في أضعف أوضاعها؛ وستنهار قريباً أذا ما هب الجميع لمواجهات عند صدور التوجيهات. حسب قوله .

 

واندلعت مساء أمس بين الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين ولاتزال الأوضاع متوترة في مناطق السبعين والمصباحي بالعاصمة .

ونقل شهود عيان مقطع مصور للاشتباكات المباشرة بين الطرفين ، موضحين ” أن قوات للحوثيين أغلقت كافة الطرق الشمالية والغربية المؤدية إلى جولة المصباحي فيما أغلقت قوات موالية للرئيس السابق الطريق المؤدية إلى الجولة من جهة حدة الجديدة” .

 

كما تسيطر قوات موالية للرئيس السابق على الشوارع الفرعية القريبة من الجولة ومحيط حديقة السبعين وجولة ” ريماس ” .

 