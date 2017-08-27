وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، دعوة لوزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة بأن يتيح له أن يرسل بعض الصور الجنسية التي قام بتلفيقها أفراد من دول الحصار، ليعلم من هو المسيء للآخرين.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع “التدوين المصغر” تويتر” رصدتها “وطن”:” اطلب من وزير الخارجية البحريني ان يفتح لي الخاص كي أرسل له الصور الجنسية لي على الفتوشوب التي وصلتني من دول الحصار عله يتعلم من يسيء للآخر”.

اطلب من وزير الخارجية البحريني ان يفتح لي الخاص كي أرسل له الصور الجنسية لي على الفتوشوب التي وصلتني من دول الحصار عله يتعلم من يسيء للآخر https://t.co/XAWOxwfQG3 — جمال ريان (@jamalrayyan) August 27, 2017

تغريدة “ريان” جاءت ردا على تطاول خالد بن أحمد على المقيمين في دولة قطر ووصفهم بالمرتزقة في إطار تفنيده لتهم إساءة دول الحصار لقطر.

وقال “آل خليفة” في تدوينة له عبر “تويتر”: ” يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم”.

يعلم أبناء الشعب القطري حق العلم بأن من اساء و يسيئ اليهم كل يوم هم المرتزقة المقيمين بينهم ، و ليس جيرانهم و اخوانهم في الدين و الدم — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 26, 2017

وكان الإعلامي جمال ريان قد أكد أن لجوء اللجان الإلكترونية في مصر والسعودية والإمارات للشتائم والسباب يدل على الفشل والانحطاط والمستوى الحقير للمجتمع الذي نشأت فيه، وذلك على إثر تلفيق هذه اللجان لصور جنسية له عبر برنامج “الفوتوشوب”.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حينما يلجأ الانسان الى الشتائم والسباب والالفاظ السوقية انما يعبر عن ضعفه وفشله وانحطاطه ومستواه الحقير في المجتمع #السعودية#الامارات #مصر”.

واكد على أن ” الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من #مصر و #الإمارات وشتائم بعض الإخوة في #السعودية لن تثنيني عن قول الحقيقة، “منهم لله”.

وتابع “ريان” قائلا: ” أقول لمن أرسل لي مجموعة الصور الجنسية المركبة لي على الفتوشوب التي وصلتني من الامارات ولا يمكن عرضها ، فركب بدلا مني صورة ولي عهدك #الامارات”.

يشار إلى أن الإعلامي جمال ريان يتعرض منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.