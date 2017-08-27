قضا مسلميْن كانا يقودان شاحنة تحمل ماشية، ضرباً حتّى الموت على يد سكان قرية في شرق الهند، في جريمة قتل أخرى ترتكب بحجة حماية الابقار التي تعتبر مقدسة عند العديد من الهندوس.

وكان السائقان ينقلان الأبقار إلى غرب البنجال قرب الحدود مع بنجلادش عندما اعترضهم سكان القرية، بحسب الشرطة.

وصرح “أنوج شارما” المسئول البارز في شرطة غرب البنجال أن “سكان القرية أغلقوا الطريق وأجبروا الشاحنة على التوقف، وبعد ذلك جروا الرجلين خارج الشاحنة وقتلوهما”.

ويجري التحقيق في الجريمة وما إذا كان السائقان اشتريا الماشية بشكل غير قانوني أو أنهما كانا يهربان لحوم الأبقار.

ويسمح قانون غرب البنجال بذبح الأبقار، بعكس العديد من الولايات الهندية التي تحظر حيازة أو استهلاك لحوم الأبقار، وتفرض عدد من الولايات حكم السجن المؤبد على من ينتهك هذا القانون.

وشهدت الهند هذا العام موجة من جرائم القتل نفذها سكان وفي مقدمها جرائم استهدفت مسلمين بعد اتهامهم بقتل ابقار وتناول لحومها.

ففي يونيو قتل ثلاثة مسلمين ضرباً فى غرب البنجال بعد اتهامهم بسرقة أبقار، كما قتل فتى مسلم اتهم بحمل لحم البقر.

وفي أبريل قتل رجل مسلم ضربا في ولاية راجاسثان بعد العثور على أبقار في شاحنته، وكان الرجل مزارعا ينقل أبقاراً يستفاد من حليبها.

وفي مايو قتل مسلمان ضربا للاشتباه بسرقتهما أبقاراً.