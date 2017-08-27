توقع تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني فشل “رؤية السعودية 2030” التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل السعودي.

وعدد التقرير أسباب هذا التوقع ومنها صعوبة وقف اعتماد السعودية على النفط والمشكلات التي ستواجه الاتجاه إلى بيع الممتلكات الضخمة من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية.بحسب ما نشر موقع “الجزيرة”

وتنص الرؤية التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشكل رئيسي على تخصيص ممتلكات عامة بقيمة أربعمئة مليار دولار في قطاعات حيوية لا يُستثنى منها ما كان محرما سابقا مثل شركة آرامكو.

لكن تقرير “ميدل إيست آي” يقول إن نظرته التشاؤمية إلى الرؤية السعودية يرتكز على واقع بائس للتعليم جرى تصميمه بعناية لإنشاء مواطنين غير قادرين على التفكير باستقلالية، إضافة إلى انعدام الرقابة وتركيز السلطة في أيدي قلة.