توقع تقرير لموقع “” البريطاني فشل “” التي تهدف إلى تنويع .

 

وعدد التقرير أسباب هذا التوقع ومنها صعوبة وقف اعتماد على والمشكلات التي ستواجه الاتجاه إلى بيع الممتلكات الضخمة من أجل تمويل .بحسب ما نشر موقع “الجزيرة”

 

وتنص الرؤية التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير بشكل رئيسي على تخصيص ممتلكات عامة بقيمة أربعمئة مليار دولار في قطاعات حيوية لا يُستثنى منها ما كان محرما سابقا مثل .

 

لكن تقرير “ميدل إيست آي” يقول إن نظرته التشاؤمية إلى الرؤية السعودية يرتكز على واقع بائس للتعليم جرى تصميمه بعناية لإنشاء مواطنين غير قادرين على التفكير باستقلالية، إضافة إلى انعدام الرقابة وتركيز السلطة في أيدي قلة.