في محاولة بائسة لنفي استقبال بلاده لرئيسة وزراء تايلند السابقة ينغلوك شيناواترا المتهمة بقضايا فساد، زعم مستشار ولي عهد ابو ظبي عبد الخالق عبد الله انها هربت لجهة “غير معلومة”، على الرغم من تأكيد قيادات في حزبها بأنها هربت إلى دبي.

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” كاذبا: ” رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا المتهمة في قضية إهمال وتواجه حكما ب 10 سنوات قررت الهروب لجهة غير معلومة”.

رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا المتهمة في قضية إهمال وتواجه حكما ب 10 سنوات قررت الهروب لجهة غير معلومة pic.twitter.com/mFDeAwuKx5 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 26, 2017

من جانبهم، سخر المغردون من ادعاءات عبد الخالق عبد الله، مؤكدين بأنها هربت للإمارات حيث يقيم شقيقها المتهم هو الآخر بقضايا فساد، مؤكدين بأن الإمارات تحولت لأكبر مكب نفايات بشرية في العالم.

والله انتو صرتو مثل جهنم كل الاشرار ينتهي بهم المطاف عندكم الله يعينكم — نعم_قطر (@yes_qatar) August 26, 2017

ابو ظبي لا شك .. كل السفلة يجتمعون فيها — ابو عبدالله (@aboabdazzam) August 26, 2017

احلف ان المجهولة مش مدينة #دبي وانا بحلف لك ان إسمنت أسيوط بطل دوري ابطال أوروبا الموسم الماضي 😂💔 — نــايــف الـعــنــزي (@naif313) August 26, 2017

ظنك هالاشكال وين تروح كالعاده 😂😂 نعم ياعزيزي الي اكبر مكب نفايات في العالم

👇👇👇👇 pic.twitter.com/dxCnqvczkm — بدر الـعـتـيـبـي🇶🇦 (@bader_qatar_511) August 26, 2017

وهل دبي غير معلومة لديك يادكتور ؟؟ — Abdulla M. Al-Khater (@AMKAlkhater) August 26, 2017

كان الصحيح ان تقول لجهة مناسبه ولن يجانبك الصواب !!

اما تهمتها فهي الفساد وسرقة اموال الشعب وليس الاهمال ولكن عذرك معك .. — Nabil Albadani (@albadani_nabil) August 26, 2017

أفضل وآمن مكان لها ولغسيل مالها القذر الإمارات صاحبة النخوة والشهامة . — د.عامر أبو الخير (@DrAmer61) August 26, 2017

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد أكدت نقلا عن مسؤولون كبار في حزب رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا، السبت، أنها هربت إلى الإمارات، وذلك بعد يوم من تغيبها عن جلسة محاكمة تتهم فيها بالإهمال وتواجه حكما بالسجن قد يصل إلى عشر سنوات.

وقال مصدر في حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) إن رئيسة الوزراء السابقة غادرت تايلاند الأسبوع الماضي إلى سنغافورة ومنها سافرت جواً إلى دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلاً. ويعيش تاكسين في منفى اختياري تجنباً لحكم بالسجن في تهم فساد صدر في حقه عام 2008.

وقال عضو كبير في حزب بويا تاي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام: “لقد سمعنا بأنها ذهبت إلى كمبوديا ومنها إلى سنغافورة حيث سافرت من هناك جوا إلى دبي. لقد وصلت بسلام إلى هناك”.

وقال نائب رئيس الشرطة الوطنية الجنرال سريفار رانجسبراهمانكل إن الشرطة لم ترصد خروج ينجلوك من البلاد وإنها تتابع التطورات عن كثب.