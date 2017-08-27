في محاولة بائسة لنفي استقبال بلاده لرئيسة وزراء تايلند السابقة المتهمة بقضايا فساد، زعم مستشار ولي عهد ابو ظبي انها هربت لجهة “غير معلومة”، على الرغم من تأكيد قيادات في حزبها بأنها هربت إلى .

 

وقال “عبد الخالق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” كاذبا: ” رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا المتهمة في قضية إهمال وتواجه حكما ب 10 سنوات قررت الهروب لجهة غير معلومة”.

من جانبهم، سخر المغردون من ادعاءات عبد الخالق عبد الله، مؤكدين بأنها هربت للإمارات حيث يقيم شقيقها المتهم هو الآخر بقضايا فساد، مؤكدين بأن تحولت لأكبر مكب نفايات بشرية في العالم.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد أكدت نقلا عن مسؤولون كبار في حزب رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا، السبت، أنها هربت إلى الإمارات، وذلك بعد يوم من تغيبها عن جلسة محاكمة تتهم فيها بالإهمال وتواجه حكما بالسجن قد يصل إلى عشر سنوات.

 

وقال مصدر في حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) إن رئيسة الوزراء السابقة غادرت تايلاند الأسبوع الماضي إلى سنغافورة ومنها سافرت جواً إلى دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلاً. ويعيش تاكسين في منفى اختياري تجنباً لحكم بالسجن في تهم فساد صدر في حقه عام 2008.

 

وقال عضو كبير في حزب بويا تاي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام: “لقد سمعنا بأنها ذهبت إلى كمبوديا ومنها إلى سنغافورة حيث سافرت من هناك جوا إلى دبي. لقد وصلت بسلام إلى هناك”.

 

وقال نائب رئيس الشرطة الوطنية الجنرال سريفار رانجسبراهمانكل إن الشرطة لم ترصد خروج ينجلوك من البلاد وإنها تتابع التطورات عن كثب.

 