أطلقَ المغرد الإماراتي المدعو “”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر ، تغريدةً دعا فيها إلى الفتك بقطر، وجعلها كأضحية.

 

وكتب “المزروعي” على “تويتر”: “لا تعنيني الدبلوماسية اقول ليش ما نضحيبهم ونفتك …”. ما يُفهم على انها دعوة صريحة للتدخل عسكرياً في .

 

ولقيت تغريدةُ “المزروعي” سخريةً من قبل المغرّدين، فقال حساب (آلمـهــاة‏) : “والله ماعندك الا الطقاع انت وشيوخك ..ابك انت لو انسرحك في غنم رجعت الغنم وانت ضعت الخلا بس الخلا مالقيت الا القطرين تحط راسك براسهم”.

 

وقال (السيف المسلط) : “لسانك مافيه عظم ،، قل ما شئت من خلف الشاشه”.

وكتب حساب (أنشودة المطر) : “عندك الجزر المحتله الثلاث أقرب روح ضحي باللي فيها”.

وقال (خطاب الخليج) : “الحوثيين ردو ربعكم في توابيت والحين تهدد دولة بكيانها وبتعزيز من دولة تركيا العثمانيه ياغبي…شخبار ليوا”.

وغرّد (مبارك الأسلمي QTR‏) : “ههههههه صدقني أنك لو كنت تستطيع أن تفعلها لفعلتها ولن تكترث بالأيام الحُرُم ،، ولكن من فضل الله أن لم يجعل بيدك سلطه علينا ، ولله الفضل”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يكتب فيها “المزروعي” تغريداتٍ متوعدة قطر.

 

إذ كان نشرَ “تهديداً” لأمير قطر آل ثاني، في تغريدةٍ بتاريخ الـ11 من تموز/يوليو الماضي، لَقِيَ سخريةً من مغرّدي “تويتر” حيث كتب: “وعدنا يا تميم بعد عيد الاضحى …”.

 