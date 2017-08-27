أطلقَ المغرد الإماراتي المدعو “حمد المزروعي”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، تغريدةً دعا فيها إلى الفتك بقطر، وجعلها كأضحية.

وكتب “المزروعي” على “تويتر”: “لا تعنيني الدبلوماسية اقول ليش ما نضحيبهم ونفتك …”. ما يُفهم على انها دعوة صريحة للتدخل عسكرياً في قطر.

لا تعنيني الدبلوماسية اقول ليش ما نضحيبهم ونفتك … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 26, 2017

ولقيت تغريدةُ “المزروعي” سخريةً من قبل المغرّدين، فقال حساب (آلمـهــاة‏) : “والله ماعندك الا الطقاع انت وشيوخك ..ابك انت لو انسرحك في غنم رجعت الغنم وانت ضعت الخلا بس الخلا مالقيت الا القطرين تحط راسك براسهم”.

والله ماعندك الا الطقاع انت وشيوخك ..ابك انت لو انسرحك في غنم رجعت الغنم وانت ضعت الخلا بس الخلا مالقيت الا القطرين تحط راسك براسهم pic.twitter.com/YthpAUP2xY — آلمـهــاة (@Mahawyt1) August 26, 2017

وقال (السيف المسلط) : “لسانك مافيه عظم ،، قل ما شئت من خلف الشاشه”.

لسانك مافيه عظم ،، قل ما شئت من خلف الشاشه — السيف المسلط (@alwgba500alwgba) August 26, 2017

وكتب حساب (أنشودة المطر) : “عندك الجزر المحتله الثلاث أقرب روح ضحي باللي فيها”.

عندك الجزر المحتله الثلاث أقرب روح ضحي باللي فيها🚶🏼🚶🏼🚶🏼 — أنشودة المطر (@easa17) August 26, 2017

وقال (خطاب الخليج) : “الحوثيين ردو ربعكم في توابيت والحين تهدد دولة بكيانها وبتعزيز من دولة تركيا العثمانيه ياغبي…شخبار ليوا”.

الحوثيين ردو ربعكم في توابيت والحين تهدد دولة بكيانها وبتعزيز من دولة تركيا العثمانيه ياغبي…شخبار ليوا — خطـاب الخليج (@tramb_aldashr) August 26, 2017

وغرّد (مبارك الأسلمي QTR‏) : “ههههههه صدقني أنك لو كنت تستطيع أن تفعلها لفعلتها ولن تكترث بالأيام الحُرُم ،، ولكن من فضل الله أن لم يجعل بيدك سلطه علينا ، ولله الفضل”.

ههههههه صدقني أنك لو كنت تستطيع أن تفعلها لفعلتها ولن تكترث بالأيام الحُرُم ،، ولكن من فضل الله أن لم يجعل بيدك سلطه علينا ، ولله الفضل . — مبارك الأسلمي QTR (@alaseell_999) August 26, 2017

وهذه ليست المرّة الأولى التي يكتب فيها “المزروعي” تغريداتٍ متوعدة قطر.

إذ كان نشرَ “تهديداً” لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تغريدةٍ بتاريخ الـ11 من تموز/يوليو الماضي، لَقِيَ سخريةً من مغرّدي “تويتر” حيث كتب: “وعدنا يا تميم بعد عيد الاضحى …”.