أكدت مصادر امنية مصرية، على أن السلطات الكويتية سلمت الإنتربول المصري، مواطنين اثنين بتهمة انتمائهما لجماعة “الإخوان المسلمون”.

وقالت المصادر الامنية “إن المتهمين هما أحمد عبد الموجود خضيرى محمد، وعلى حمودة حسن عبد العال، وهما مطلوبان في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإحراز أسلحة بدون ترخيص”.

وأشار المصدر الذي تحدث لصحيفة “اليوم السابع” المخابراتية ورفض الكشف عن اسمه، إلى أنه تم استلامهما بعد قيام مكتب التعاون الدولي بإرسال ملف الاسترداد الخاص بهما عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد المصدر، أن المتهمين جرى ترحيلهما إلى مديرية أمن سوهاج لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما، وتجرى مناقشتهما بمعرفة قطاع الأمن الوطني المكلف بالتحري عن نشاطهما.