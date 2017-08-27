أكدت مصادر امنية مصرية، على أن السلطات الكويتية سلمت الإنتربول المصري، مواطنين اثنين بتهمة انتمائهما لجماعة “الإخوان المسلمون”.
وقالت المصادر الامنية “إن المتهمين هما أحمد عبد الموجود خضيرى محمد، وعلى حمودة حسن عبد العال، وهما مطلوبان في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإحراز أسلحة بدون ترخيص”.
وأشار المصدر الذي تحدث لصحيفة “اليوم السابع” المخابراتية ورفض الكشف عن اسمه، إلى أنه تم استلامهما بعد قيام مكتب التعاون الدولي بإرسال ملف الاسترداد الخاص بهما عبر القنوات الدبلوماسية.
وأكد المصدر، أن المتهمين جرى ترحيلهما إلى مديرية أمن سوهاج لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما، وتجرى مناقشتهما بمعرفة قطاع الأمن الوطني المكلف بالتحري عن نشاطهما.
4 تعليقات علي “الكويت تسلم مصر مطلوبين مصريين بتهمة الانتماء لـ”الإخوان””
وان احدا من المشركين استجارك فأجره..هذا كلام الله يبين كيفية التعامل حتى مع المشركين وهى من اخلاق العرب في الجاهليه واقرها الاسلام بتشريعاته وفقا للحديث الشريف بعثت لاتمم مكارم الاخلاق …هذه الاخلاق لا يعرفها اعراب الجاهلية المعاصره اعراب الخليج والجزيرة غير العربيه جزيرة ال سلول واولاد زايد وحتى المنافقين الكويتيين اخلاق عربان الخليج ..وصفها الله سبحانه بأبغض صوره يمكن ان يوصف بها بني البشر .. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله ..ويكفيهم ذلك خسة وعارا ….نفى ان يكونوا من شرفاء العرب في الجاهليه ونفى ان يكونوا من العرب المسلمين ….انهم الاعراب وحدهم الذين هم اشد كفرا ونفاقا ..وكفاهم هذا الوصف الالهي يقرأ في القران على مدى الازمان والعصور والى ان يرث الله الارض وما عليها …
هكذا تتكشف الأقنعة عن الوجوه القذرة، كادت الأمة في خضم أزمة دويلة قطر وجيرانها الصهيوخلايجة أن تنخدع بما يطلق عليه مساعي أمير الكويت نسل أعرق أسرة في العمالة لرأب الصدع ولم الشمل. وتناسى كثير منا أن الخنازير الكويتية هم سبب دمار العراق المباشر ومن أرضهم دخلت القوات الأجنبية لأرض العراق الطاهرة، فقتلت الأحرار وشردت من لم تطالهم برصاصها وأقامت على ثراه نظاما رافضيا عميلا همه قتل المسلمين.
يعلم القاصي والداني أنه لا قانون بمصر ولا عدالة، وأن الصاق الإنتماء للإخوان بالباطل أسهل من التنفس بمصر، وإن قالوا ألصقوا أوباما الصهيونصراني بالإخوان والآن ترامب وإدارته، نستكتر عليهم إتهام مصريين قد لا يكونوا صليا مرة في حياتهما؟ وشاء لهما حظهما العاثر أن يكونا ببلاد الصهيومريكي فرع الكويت.
الا لعنة الله عليك يا جرو الكويت الجبان
هيك هيك المرجله ياكويت ٠تسلمون جاركم والموجود
بتأشيره تضمنون فيها سلامته وتعطوه لمن يقتله قمه الخسه والنداله
والله لايفعلها ابو جهل او كفره قريش ٠من سلمتوهم افضل من الاف الكويتين
الذين سيفرون وقت زحف الشيعه عليكم ٠ومن سلمتوهم مافروا من امام الشيعه
اللهم ان الأرض ضاقت عليهم بما رحبت وخانهم عبيد انجاس وسلموهم لكفره
لايخشون عذابك ٠اللهم احفظهم وقيد لهم من يرحمهم يامن النواصي بيدك
انك علي كل شئ قدير
امين