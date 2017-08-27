هنأت المملكة العربية السعودية، الأحد، حكومة وشعب العراق، بمناسبة الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد هنأ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، حكومة وشعب العراق، بمناسبة الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي، واستعادة قضاء “تلعفر” من قبضته.
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: تقدم المملكة التهنئة لجمهورية #العراق حكومة وشعباً بمناسبة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي باستعادة قضاء تلعفر
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 27, 2017
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة بكامل إمكانياتها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة، لمحاربة الإرهاب والتطرف، حتى يتم القضاء عليه”.
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تقف بكامل إمكانياتها إلى جانب جمهورية #العراق الشقيقة لمحاربة #الإرهاب والتطرف حتى يتم القضاء عليه.
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 27, 2017
تعليق واحد علي “السعودية تهنئ العراق بالانتصار “العظيم” على “داعش” في “تلعفر””
داعش ترك تلعفر سالما لأن المدينة فيها كثير من أنصار المجوس وعليها ان تكون سالمة ومحتفظة بالبنية التحتية لها والأ لوكانت سنية لتركتها خريبة سبية كما الحال مع مدن مثل ديالى والرمادي والموصل ، منطقة جاهزة لمرحلة مابعد التنظيف العرقي في الخطة الشيطانية المقبلة’ .،