هنأت المملكة العربية ، الأحد، حكومة وشعب ، بمناسبة الانتصار على تنظيم “” الإرهابي.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد هنأ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، حكومة وشعب العراق، بمناسبة الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي، واستعادة قضاء “” من قبضته.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة بكامل إمكانياتها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة، لمحاربة الإرهاب والتطرف، حتى يتم القضاء عليه”.